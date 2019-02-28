«Серебро» юниорского первенства Европы в Италии у рапириста ЦСКА/Самара Антона Бородачёва
28 февраля 2019 16:21
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На юниорском первенстве Европы по фехтованию, которое завершается сегодня в Фодже (Италия), первой наградой турнира стало «серебро» рапириста самарского филиала ЦСКА Антона Бородачёва (МСМК).
Прошлогодний победитель первенства Европы Кирилл Бородачёв (ЦСКА/Самара) блестяще выступил в предварительных соревнованиях. Выиграв все шесть боев с разницей уколов 30:7, он получил первый номер в туре прямого выбывания и место сразу в 1/16 финала. Там его соперником стал младший представитель французского рапирного трио братьев Рожэ. Старший из них, Энжеран, был бронзовым призером кадетского первенства мира в 2014 году. Среднего, Валлерана, Кирилл обыграл год назад в полуфинале юниорского первенства Европы в Сочи – 15:10. А вот с младшим, Констаном, у нашего рапириста не получилось – 6:15.
Впрочем, неудачу брата нивелировал Антон Бородачёв, выступавший в этой же четверти турнирной сетки. Правда, взять реванш
непосредственно у Рожэ ему не удалось. Тот к тому времени уступил своему соотечественнику Тивану Бибару – 14:15. А вот Бибара Антон обыграл – 15:8, обеспечив себе место в числе призеров соревнований. После победы над немцем Луисом Кляйном – 15:12, в четверку лучших прошел и Владислав Мыльников.
В полуфинале сначала Антон Бородачёв одолел француза Армана Спишиже – 15:8. Но следующие два боя завершились в пользу итальянца Томмазо Марини, победившего в полуфинале Мыльникова, а затем, в финале, и Бородачёва, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
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