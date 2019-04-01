Семья Давыдовых из Нефтегорского района - победитель фестиваля ГТО

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В фестивале приняли участие 15 семейных команд, представляющие муниципальные образования Самарской области (родители в возрасте 30-49 лет и ребенок 9-10 лет).В рамках фестиваля прошли лично-командные соревнования по многоборью ГТО, соревнования «Самый спортивный папа», а также конкурсная программа «Вместе с ГТО».По итогам соревнований по многоборью ГТО победителем фестиваля стала семья Давыдовых м.р.Нефтегорский.2 место заняла семья Жихаревых городского округа Чапаевск;3 место завоевала семья Монаховых городского округа Самара.В абсолютном личном первенстве по многоборью ГТО лучший результат показали:- среди мужчин Шамбазов Растям Ислямович м.р. Кошкинский;- среди женщин Илюхина Ирина Аркадьевна м.р.Кинельский;- среди мальчиков Манахов Владислав Алексеевич. Городской округ Самара;- среди девочек Иванова Марина Константиновна м.р. Похвистневский;Победителем соревнований «Самый спортивный папа» стал Зотов Иван Александрович м.р. Кинель-черкасский;2 место у Шереметьев Сергей Викторович м.р. Приволжский;3 место занял Жихарев Евгений Евгеньевич городской округ Чапаевск.В конкурсе поделок «Вместе с ГТО» места распределились следующим образом:1 место – семья Манаховых городской округ Самара;2 место – семья Давыдовых м.р Нефтегорский;3 место - семья Зотовых м.р. Кинель-Черкасский.Победители и призеры Фестиваля награждены медалями, дипломами и ценными призами министерства спорта Самарской области, а всем участникам вручена сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО. Партнерами фестиваля является российская косметическая компания Mirra.Организаторами мероприятия выступили министерство спорта Самарской области и государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий», передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО