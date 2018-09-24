Семья Арефьевых из Красноярского района заняла 1 место на конкурсе ПФО "Успешная семья Приволжья"
24 сентября 2018 20:19
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Семья Арефьевых м.р.Красноярский, заняла 1 место на конкурсе ПФО "Успешная семья Приволжья" в номинации "спортивная семья", сообщает в Твиттере заместитель министра демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.
Фото: Твиттер
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