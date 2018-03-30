Семь стран подали заявки на проведение Олимпиады 2026 года
30 марта 2018 22:48
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Кроме турецкого Эрзурума, на Олимпиаду претендуют Калгари (Канада), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария), Грац и Шламдинг (Австрия, общая заявка) и Милан и Турин (Италия, общая заявка).
Калгари уже принимал Олимпиаду в 1988 году, в Саппоро Игры прошли в 1972 году, также дважды Игры проходили в Стокгольме, в 1912 и 1956 годах, но столица Швеции была хозяйкой летней Олимпиады. В Турине Игры прошли в 2006 году, для всех остальных городов опыт проведения Олимпиады станет первым.
Кроме указанных городов, заявку также может подать норвежский Лиллехаммер. «Я могу подтвердить, что Лиллехаммер снова хочет стать организатором Олимпийских игр. Исходя из новых правил МОК, мы можем предложить миру недорогие Олимпийские игры, в проведении которых будут задействованы разные регионы Норвегии», — заявил представитель заявки Лиллехаммера Эспен Гранберг Йонсен (цитата по Sports.ru). Норвежский город также уже принимал Игры — Олимпиада прошла здесь в 1992 году.
У городов, подавших заявки, есть полгода, чтобы представить в МОК более подробные заявочные книги. Эти заявки будут рассмотрены на сессии МОК в Буэнос-Айресе, которая состоится в октябре. Выборы столицы пройдут в 2019 году. В 2022 году Олимпиаду примет Пекин.
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