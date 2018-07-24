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Сегодня в продажу поступят клубные абонементы на сезон 2018/19

24 июля 2018 19:19
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Сегодня в продажу поступят клубные абонементы на сезон 2018/19. "Крылья Советов" проведут Чемпионат на новом стадионе "Самара Арена". Прошедший ЧМ задал высокую планку в организации матчей. Стоит отметить, что вся деятельность вокруг мундиаля требовала привлечения огромных ресурсов. На данный момент клубом проделана большая работа по интеграции билетной системы стадиона в систему "Крыльев Советов", и эта работа по независящим от клуба причинам еще продолжается. В связи с этим доводим до любителей футбола информацию о том, что продажа одного абонемента займет определенное время. ПФК "Крылья Советов" заранее приносит извинения за доставленные неудобства, связанные с приобретением клубных карт. С сегодняшнего дня продажа абонементов будет осуществляться в четырех точках: будут работать три кассы СК "Металлург" и одна – в клубном магазине на "Металлурге". Начало продаж – в 14:00. Точки продаж будут работать с 10:00 до 21:00. Впоследствии абонемент можно будет приобрести в клубном магазине в ТЦ "Сила Спорта". Для покупки клубной карты при себе нужно иметь паспорт и при наличии – абонемент прошлого сезона (для получении скидки).

Билеты на первый матч "Крыльев Советов" в новом сезоне поступят в продажу в пятницу. Напомним, что во вторник, 31 июля "Крылья Советов" сыграют с московским ЦСКА. Начало игры – в 20:00.

Стоимость клубных абонементов на все домашние матчи "Крыльев" начинается от 4000 рублей. Для владельцев абонементов на прошлый сезон стоимость клубной карты будет начинаться от 3600 рублей. Абонемент включает в себя возможность посещения всех домашних матчей нашей команды в сезоне-2018/19, включая матчи Кубка России на "Самара Арене" (или на СК "Металлург"). В стоимость сезонного абонемента в сектора А105-107 входит одно место на парковке.

Скидка для владельцев абонементов на прошлый сезон будет действовать при наличии паспорта и абонемента на сезон-2017/18.

Скидка 50% на детские абонементы в специальные сектора (С118-119, А102-103) предоставляется родителям при наличии документов, определяющих родство (паспорт, свидетельство о рождении). Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты и абонементы не продаются в сектор D114.

Студентам и пенсионерам при предъявлении студенческого билета и пенсионного удостоверения абонементы продаются со скидкой, как для владельцев абонементов на сезон-2017/18. Скидка 50% от основной цены предоставляется учащимся спортивных школ в сектора D115-116 и инвалидам 1 и 2 групп в сектор С117. Также скидка действует для инвалидов-колясочников на специально оборудованные места трибун С, D, (B) на 2 ярусе (абонемент включает проход 1 сопровождающего).

Ветераны ВОВ могут посещать домашние матчи "Крыльев" бесплатно по специальным приглашениям (сектор А106), которые выдаются при предъявлении удостоверения участника ВОВ.

Сектор активной поддержки "Крыльев" – D114.

Продажа абонементов не осуществляется в сектора: А101, В526-532 – сектора активной поддержки команды-соперника, В126-130 (под секторами активной поддержки соперника), D114 (1/2 D115, 1/2 D113) – сектор активной поддержки клуба, а также на трибуны А, B, D 4 и 5 яруса.

Информация об автопропусках появится позднее.

По вопросам покупки Skybox можно обращаться на электронную почту: r.hayarov@ks-samara.com.

Ценовая политика продажи билетов на сезон 2018/19 будет определена двумя категориями. Цена на билеты 1 категории будет начинаться от 400 рублей, 2 категории – от 300. С полным порядком цен на билеты и абонементы можно ознакомиться на схемах, передает пресс-служба ФК "КС". 
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