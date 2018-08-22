Сегодня пройдут матчи 1/32 Кубка России
22 августа 2018 16:35
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Победитель одной из этих пар примет нашу команду в 1/16 финала Кубка России:
- "Динамо-Барнаул" - "Томь"
- "Калуга" - "Тамбов" (Тамбовская область)
- "Чайка" (Песчанокопское) - "Армавир"
- "Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Чертаново" (Москва) .
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