Сегодня на "Самара Арене" проходит всероссийский фестиваль дворового спорта
25 августа 2018 15:03
226
Здесь проходит всероссийский фестиваль дворового спорта.
Соревнования по различным видам спорта, интерактивные и спортивные площадки: от стритбола до битвы роботов, передает пресс-служба минспорта СО.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
388
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
429
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
335
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7484
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8022
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7795
Спорт в регионе
25 августа 2018 16:58
Депутат ГД, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила высокий уровень проведения Фестивая дворового спорта в Самаре. Спорт в регионе
57
25 августа 2018 15:03
Спорт в регионе
225
25 августа 2018 14:35
" Думаю, что порадуем болельщиков ещё одним известным футболистом в составе команды в ближайшее время". Спорт в регионе
177
25 августа 2018 14:13
В котором участвуют хоккеисты 2005 года рождения. Спорт в регионе
149
25 августа 2018 10:57
Предварительно здание нужно восстановить. Спорт в регионе
182
24 августа 2018 23:55
Спорт в регионе
194
24 августа 2018 23:25
Торжественное открытие фестиваля состоится в 10:00. На основном поле стадиона перед участниками выступят лучшие творческие и музыкальные коллективы области, а... Спорт в регионе
215
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
693
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1298
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
991
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1671
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1422
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1474
Фоторепортажи
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
669
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
791
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
803
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
569
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
2012
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1953
Мероприятия