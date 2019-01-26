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Сегодня, контрольный матч "Крылья Советов" - "Рига" (Латвия).16:00, Абу-Даби, Zayed Cricket Stadium.Текстовая трансляция будет доступна в клубном твиттере.Молодая латвийская команда из одноименного города существует всего несколько лет (с 2015 года), но уже успела наделать шума. В конце прошлого года впервые в своей истории "Рига" завоевала сразу два трофея – Кубок Латвии и золото Высшей лиги. Годом ранее были бронзовые награды Лиги и выход в финал Кубка.Значительную роль в укреплении амбиций сыграл приход именитого наставника – украинского специалиста Виктора Скрипника. Футбольные болельщики хорошо помнят его по долгой работе в немецком "Вердере". В системе этого клуба он работал порядка 10 лет, а до этого играл за "бременских музыкантов". У Скрипника сходу получилось выиграть для "Риги" первые крупные трофеи и вывести клуб в еврокубки. Однако после выполнения всех задач украинец отказался продлевать контракт с рижанами и покинул команду. Сейчас в "Риге" безвременье – клуб занимается поиском наставника, уже 11-го за столь короткую историю команды."Рига" делает упор на местных игроков. Преобладание латвийских паспортов в заявке весьма высоко, но несколько легионеров в составе рижан имеется. Для завоевания трофеев в прошлом сезоне латыши неплохо укрепились. Цементировать защиту был приглашен Владислав Габов – игрок сборной, попыливший за свою карьеру в дюжине европейских и латвийских клубов. В среднюю линию здорово влился еще один "сборник" – Иван Лукьянов, которого российские болельщики помнят по выступлениям за "Волгарь", "Ротор" и "Факел". Лукьянов также должен помнить самарский клуб, поскольку выходил на поле в матче-открытии "Самара Арены" в составе воронежской команды. В нападении у "Риги" главная звезда и основная забивная сила латышей – сербский 25-летний форвард Дарко Лемаич. В 24 матчах за "Ригу" он наколотил 15 голов.Самарцы и рижане встречались годом ранее на Кипре в рамках Кубка ФНЛ. Тогда с минимальным счетом 1:0 победила латвийская команда, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"