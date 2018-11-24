Сегодня ВК «Нова» проведёт в МТЛ Арене матч чемпионата России Суперлиги против «Зенита» (С.Петербург)

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Сегодня в 17:00 волейбольный клуб «Нова» проведёт в МТЛ Арене матч 6-го тура чемпионата России Суперлиги против «Зенита» (С.Петербург).Пока «Нова» с 2 победами и 3 поражениями занимает в турнирной таблице седьмую строчку, а «Зенит» с 3 победами и 2 поражениями - шестую, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.