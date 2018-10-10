Сборная беженцев выступит на Олимпиаде-2020 в Токио

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области разрабатывается детальная концепция использования инфраструктуры Чемпионата, выстраивания спортивной пирамиды.
Дмитрий Азаров: " Главная задача - освоение спортивного объекта номер один, стадиона"
Для того чтобы студия начала работать полноценно, включая работу танцевальной, театральной, вокальной студии и психологической лаборатории, в помещении необходимо сделать ремонт.
Самарские активисты Народного фронта приведут в порядок помещение Студии инклюзивного творчества
Гостями форума стали более трёх тысяч человек из России и других стран, среди которых руководители федеральных и региональных органов власти, лидеры мирового спорта, представители олимпийского движения и международных спортивных организаций.
Владимир Путин принял участие в VII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Ульяновске
Для проведения ремонтных работ согласовано сужение автомобильной дороги с 4 до 2 полос (по Московскому шоссе при движении в сторону центра города).
Специалисты «ПТС» устраняют технологическое нарушение в работе теплосети на Московском шоссе
В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение, вину свою в совершении преступления он не признал.
В Самаре начальник отделения ГИБДД подозревается в получении взятки, сопряженной с вымогательством
Алан Чочиев и Александр Кокорин вместе учились в школе-интернате московского
"Всё встанет на свои места, братья!" Игрок "Крыльев Советов" поддержал Кокориных
Поступила жалоба самарского общества охраны памятников истории и культуры
ПСК «Волга» могут лишить лицензии на реставрацию зданий-памятников?
Водитель рейсовой пассажирской
Обгоняла трактор. В Мордовии два человека погибли в ДТП с маршруткой — видео
сегодня  Среда, 10 октября, 20:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/10:
USD 66.4
-0.57
EUR 76.21
-0.78
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сборная беженцев выступит на Олимпиаде-2020 в Токио

10 октября 2018 16:15
96
Для попадания в список команды спортсмены должны были иметь статус беженца и показать высокие спортивные результаты.
Международный олимпийский комитет вынес решение о том, что на летних Играх в Токио в 2020 году выступит команда беженцев из не менее чем 50 спортсменов. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах, передает life.ru.


Он отметил, что в прошлый раз в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро решение об участии команды беженцев было принято в спешке. Поэтому сейчас подобное решение приняли за два года до начала мероприятия.

— Перед утверждением этого решения на сессии у нас был готов список возможных спортсменов. Сейчас в этот пул входит 51 или 52 беженца, которых мы определили, — заявил Бах.

Для попадания в список команды спортсмены должны были иметь статус беженца и показать высокие спортивные результаты. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
714
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
552
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
561
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7560
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8114
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7873
Весь список
Спорт в регионе
10 октября 2018  20:03
В Самарской области разрабатывается детальная концепция использования инфраструктуры Чемпионата, выстраивания спортивной пирамиды.
Дмитрий Азаров: " Главная задача - освоение спортивного объекта номер один, стадиона"
 В Самарской области разрабатывается детальная концепция использования инфраструктуры Чемпионата, выстраивания спортивной пирамиды.  Спорт в регионе
7
10 октября 2018  16:15
Для попадания в список команды спортсмены должны были иметь статус беженца и показать высокие спортивные результаты.
Сборная беженцев выступит на Олимпиаде-2020 в Токио
Для попадания в список команды спортсмены должны были иметь статус беженца и показать высокие спортивные результаты.   Спорт в регионе
95
10 октября 2018  15:38
29 октября авторы 11 лучших рисунков выведут игроков
"Крылья Советов" проводят конкурс рисунков среди маленьких болельщиков нашей команды
29 октября авторы 11 лучших рисунков выведут игроков "Крыльев" на матч с санкт-петербургским "Зенитом".  Спорт в регионе
111
10 октября 2018  12:52
Сергей Лейбград: «Реформировать «Крылья Советов» нужно изнутри»
Сергей Лейбград: «Реформировать «Крылья Советов» нужно изнутри»
Футбольный эксперт считает, что новый тренер справится с текущими задачами, но не решит главные проблемы клуба. Спорт в регионе
146
10 октября 2018  10:26
В Самаре состоится региональный этап Всероссийского летнего чемпионата по юношескому автомногоборью
В Самаре состоится региональный этап Всероссийского летнего чемпионата по юношескому автомногоборью
Участниками соревнований могут стать дети в возрасте от 15 до 17 лет. Спорт в регионе
125
9 октября 2018  19:32
К своим обязанностям они приступят 10 октября, когда игроки
Помогать Миодрагу Божовичу будут три специалиста из Черногории
К своим обязанностям они приступят 10 октября, когда игроки "Крыльев Советов" возобновят тренировочные занятия и начнут подготовку к матчу с "Уралом".... Спорт в регионе
191
9 октября 2018  18:19
Об этом рассказал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в интервью журналистам.
Стало известно, на сколько оштрафуют Нурмагомедова за драку после боя с Конором
Об этом рассказал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в интервью журналистам.  Спорт в регионе
237
Весь список


Видео
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
190
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
202
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
578
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
488
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
882
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15899
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
502
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1037
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1072
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2128
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1556
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1718
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоится автопробег в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня в селе Верхнесьезжее прошло мероприятие в рамках вероссийской акция "ДоброВСело"
Выставка Александра Васильева «Кино и мода» откроется в Музее Модерна
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда