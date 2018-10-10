Сборная беженцев выступит на Олимпиаде-2020 в Токио
10 октября 2018 16:15
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Он отметил, что в прошлый раз в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро решение об участии команды беженцев было принято в спешке. Поэтому сейчас подобное решение приняли за два года до начала мероприятия.
— Перед утверждением этого решения на сессии у нас был готов список возможных спортсменов. Сейчас в этот пул входит 51 или 52 беженца, которых мы определили, — заявил Бах.
Для попадания в список команды спортсмены должны были иметь статус беженца и показать высокие спортивные результаты.
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