Сборная Самары одержала победу в командном зачете чемпионата ЦВО по армейскому гиревому спорту

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В соревнованиях участвовали около 150 силачей из сборных команд объединений, соединений и военно-учебных заведений, дислоцирующихся на территории Центрального военного округа. Сильнейшей в командном зачете стала сборная Самары,С лучшими результатами выступили военнослужащие 2-й ОА Балдин А.В (МС, весовая категория до 75 кг), Даминов Р.В. (весовая категория до 75 кг), Пигин Л.П. (КМС, весовая категория до 95 кг). Из женщин блестящей победой самарскую сборную и всех болельщиков порадовала Мастер спорта международного класса Щербина Д.В, завоевав 1 место в категории до 60 кг. Хрупкая самарчанка установила личный рекорд, 245 раз подряд за 12 минут отведенного времени взяв в рывке для многих неподъемную гирю в 24 кг!По результатам выступлений на чемпионате ЦВО произведен отбор спортсменов в сборную команду округа для участия в чемпионате Вооруженных сил по армейскому гиревому рывку, который пройдет в Смоленске 16-18 февраля, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.