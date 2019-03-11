Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 11 марта, 18:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/03:
USD 65.96
0.12
EUR 74.57
0.15
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сборная Самарской области во второй раз выиграла первенство России по гандболу

11 марта 2019 14:15
137
В Тольятти состоялся финальный этап первенства России по гандболу среди девушек до 18 лет.
В Тольятти состоялся финальный этап первенства России по гандболу среди девушек до 18 лет. В соревнованиях участвовала команда Самарской области, которая завоевала золотые медали. Команда Самарской области была составлена из представителей КСДЮСШОР «Олимп» и СШОР №1 (тренеры - Роман Ляшенко, Кристина Ильс и Елена Черноволенко). На групповом этапе хозяйки турнира потерпели только одно поражение от команды Волгоградской области (20:24). Позже соперницы встретились во второй раз – в финальном матче. Самарские гандболистки в упорной борьбе взяли реванш – 22:21. Игрок самарской команды Виктория Кипень была признана лучшим линейным турнира.

Необходимо отметить, что месяц назад сборная Самарской области стала сильнейшей на первенстве России до 17 лет, а 10 гандболисток из состава той команды теперь выиграли первенство страны до 18 лет.

Роман Ляшенко, тренер сборной команды Самарской области:

- Все закончилось так, как мы хотели. Всех поздравляю – болельщиков, наших девочек, а также их мам, тем более что удача нам
сопутствовала в Международный женский день. Главным было – настроиться, разобрав ошибки первого матча с тем же соперником, и не провалить начало, как случилось тогда. Нам накопленный опыт участия в подобных играх помог. Я девочкам прямо сказал: «вы навсегда запомните этот день, поскольку вряд ли в вашей карьере когда-нибудь еще случится так, что вы завоюете одним возрастом две золотые медали за один сезон». Мы переживаем просто сумасшедший график напряженных игр! Впереди у нас еще Спартакиада в июне и окончание молодежного первенства страны. Хотелось бы на высокой ноте завершить этот сезон.

Состав команды Самарской области:  Вероника Белоусова, София Биндюкова, Мария Борзова, Мартина Борисова, Лада Дудко, Дарья Заварухина, Диана Камалетдинова, Анна Карпунина, Виктория Кипень, Дарья Сутягина, Софья Сухова, Екатерина Тарабрина, Екатерина Терлецкая, Екатерина Учайкина, Злата Федосова, Имилия Яхина, передает пресс-служба облправительства. 



Фото:    пресс-служба облправительства
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
708
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
576
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
844
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7972
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8462
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8188
Весь список
Спорт в регионе
11 марта 2019  15:04
В Екатеринбурге состоялось первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет с участием более 500 участников из 53 регионов.
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
В Екатеринбурге состоялось первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет с участием более 500 участников из 53 регионов.   Спорт в регионе
111
11 марта 2019  15:00
В соревнованиях по метанию молота U23 (до 23 лет) она показала результат 69.18 метра.
Тольяттинская спортсменка Софья Палкина - победительница Кубка Европы по метаниям
В соревнованиях по метанию молота U23 (до 23 лет) она показала результат 69.18 метра  Спорт в регионе
124
11 марта 2019  14:15
В Тольятти состоялся финальный этап первенства России по гандболу среди девушек до 18 лет.
Сборная Самарской области во второй раз выиграла первенство России по гандболу
В Тольятти состоялся финальный этап первенства России по гандболу среди девушек до 18 лет.   Спорт в регионе
137
11 марта 2019  09:16
Самарская область принимает финальные соревнования IX зимней Универсиады вузов Минсельхоза России
Самарская область принимает финальные соревнования IX зимней Универсиады вузов Минсельхоза России
Предварительно в финальных соревнованиях заявлены 24 аграрных вуза. Спорт в регионе
184
9 марта 2019  20:28
Победу они посвятили прекрасным болельщицам в честь праздника!
"НОВА"одержала победу над нижневартовским «Югра-Самотлором» - 3:0
Победу они посвятили прекрасным болельщицам в честь праздника!  Спорт в регионе
399
9 марта 2019  17:29
Матч собрал 9376 зрителей.
"Крылья Советов" одержали победу над "Енисеем" в первом матче на "Самара Арене" в 2019 году - 4:0
Матч собрал 9376 зрителей.  Спорт в регионе
618
9 марта 2019  12:57
Тольяттинец выиграл первенство страны по универсальному бою
Тольяттинец выиграл первенство страны по универсальному бою
Состязания прошли в Калужской области. Спорт в регионе
545
Весь список


Видео
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
359
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
778
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
774
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
766
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1471
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1317
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
918
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
994
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
375
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
740
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1201
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
948
Весь список

Мероприятия
Самарская областная юношеская библиотека предлагает старшеклассникам осуществить «Погружение в профессию»
Самарцев приглашают на выставку «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции»
В Самаре пройдет общественная акция, посвященная воссоединению Республики Крым и города Севастополя с РФ
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные