Сборная Самарской области во второй раз выиграла первенство России по гандболу

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В Тольятти состоялся финальный этап первенства России по гандболу среди девушек до 18 лет. В соревнованиях участвовала команда Самарской области, которая завоевала золотые медали. Команда Самарской области была составлена из представителей КСДЮСШОР «Олимп» и СШОР №1 (тренеры - Роман Ляшенко, Кристина Ильс и Елена Черноволенко). На групповом этапе хозяйки турнира потерпели только одно поражение от команды Волгоградской области (20:24). Позже соперницы встретились во второй раз – в финальном матче. Самарские гандболистки в упорной борьбе взяли реванш – 22:21. Игрок самарской команды Виктория Кипень была признана лучшим линейным турнира.Необходимо отметить, что месяц назад сборная Самарской области стала сильнейшей на первенстве России до 17 лет, а 10 гандболисток из состава той команды теперь выиграли первенство страны до 18 лет.Роман Ляшенко, тренер сборной команды Самарской области:- Все закончилось так, как мы хотели. Всех поздравляю – болельщиков, наших девочек, а также их мам, тем более что удача намсопутствовала в Международный женский день. Главным было – настроиться, разобрав ошибки первого матча с тем же соперником, и не провалить начало, как случилось тогда. Нам накопленный опыт участия в подобных играх помог. Я девочкам прямо сказал: «вы навсегда запомните этот день, поскольку вряд ли в вашей карьере когда-нибудь еще случится так, что вы завоюете одним возрастом две золотые медали за один сезон». Мы переживаем просто сумасшедший график напряженных игр! Впереди у нас еще Спартакиада в июне и окончание молодежного первенства страны. Хотелось бы на высокой ноте завершить этот сезон.Состав команды Самарской области: Вероника Белоусова, София Биндюкова, Мария Борзова, Мартина Борисова, Лада Дудко, Дарья Заварухина, Диана Камалетдинова, Анна Карпунина, Виктория Кипень, Дарья Сутягина, Софья Сухова, Екатерина Тарабрина, Екатерина Терлецкая, Екатерина Учайкина, Злата Федосова, Имилия Яхина, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства