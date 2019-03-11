Сборная Самарской области во второй раз выиграла первенство России по гандболу
11 марта 2019 14:15
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Необходимо отметить, что месяц назад сборная Самарской области стала сильнейшей на первенстве России до 17 лет, а 10 гандболисток из состава той команды теперь выиграли первенство страны до 18 лет.
Роман Ляшенко, тренер сборной команды Самарской области:
- Все закончилось так, как мы хотели. Всех поздравляю – болельщиков, наших девочек, а также их мам, тем более что удача нам
сопутствовала в Международный женский день. Главным было – настроиться, разобрав ошибки первого матча с тем же соперником, и не провалить начало, как случилось тогда. Нам накопленный опыт участия в подобных играх помог. Я девочкам прямо сказал: «вы навсегда запомните этот день, поскольку вряд ли в вашей карьере когда-нибудь еще случится так, что вы завоюете одним возрастом две золотые медали за один сезон». Мы переживаем просто сумасшедший график напряженных игр! Впереди у нас еще Спартакиада в июне и окончание молодежного первенства страны. Хотелось бы на высокой ноте завершить этот сезон.
Состав команды Самарской области: Вероника Белоусова, София Биндюкова, Мария Борзова, Мартина Борисова, Лада Дудко, Дарья Заварухина, Диана Камалетдинова, Анна Карпунина, Виктория Кипень, Дарья Сутягина, Софья Сухова, Екатерина Тарабрина, Екатерина Терлецкая, Екатерина Учайкина, Злата Федосова, Имилия Яхина, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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