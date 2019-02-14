Сборная Самарской области по гандболу выиграла первенство России
14 февраля 2019 15:13
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Команда Самарской области, составленная из представительниц КСДЮСШОР «Олимп» и ГАУ СШОР №1 (тренеры — Кристина Ильс и Роман Ляшенко), на групповом этапе одержали победы над соперницами из Москвы (35:21), Звенигорода (28:17) и Астраханской области (27:21), уступили гандболисткам Краснодарского края (21:23). Выйдя из группы со второго места, Самарская область в полуфинале взяла вверх над командой Волгограда (24:19). В матче за золото волжанки еще раз встречались с командой Краснодарского края и взяли убедительный реванш (21:13), завоевав титул победительниц первенства России.
Состав команды Самарской области: София Биндюкова, Мария Борзова, Анастасия Бутенко, Ирина Власкина, Лада Дудко, Диана Камалетдинова, Виктория Кипень, Мария Кочаева, Арина Прокопьева, Алина Семенова, Софья Сухова, Екатерина Терлецкая, Екатерина Учайкина, Злата Федосова, Кристина Щеглова, Имилия Яхина.
Роман Ляшенко, тренер сборной команды Самарской области:
— Хочется от всей души поблагодарить команду. Девочки не расклеились из-за обидного поражения от Краснодара на групповом этапе. На этих соревнованиях мы не просто дали бой своим соперницам, а сражались по принципу «один за всех и все за одного» и доказали, что сильнее нас никого нет.
Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области:
— Поздравляю с этой яркой победой наших гандболисток, их родителей, тренеров, спортивные школы, которые занимаются их подготовкой. Очередной успех губернской школы гандбола, которая заслуженно считается одной из лучших в стране. У нас при поддержке региона успешно работает система подготовки гандболисток – от детей до призерок Олимпийских игр. Состав тольяттинского клуба «Лада», которому мы ежегодно помогаем, регулярно пополняют собственные воспитанницы. В дальнейшем они дорастают до уровня сборной страны. Это пример для других профессиональных спортивных клубов Самарской области. Надеюсь, что те девушки, которые завоевали золото первенства России, в будущем заявят о себе в составе «Лады».
Запись финального матча здесь, передает пресс-служба облправительства.
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