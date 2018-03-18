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Сборная России заняла второе место в неофициальном зачете на Паралимпиаде в Пхёнчхане

18 марта 2018 20:29
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Команда завоевала восемь золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых.
Как передает РБК, россияне выиграли 24 медали на Паралимпиаде в Корее — команда завоевала восемь золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых.

Российские паралимпийцы уступили только американцам, которые выиграли 36 медалей (12-15-8). В тройку также вошла команда Канады, у которой 28 медалей (8-4-16).

Наибольшее количество медалей сборной России принесли биатлонисты. Они выиграли 11 наград — пять золотых медалей, пять серебряных и одну бронзовую.

Девять медалей выиграли лыжники (два золота, четыре серебра и три бронзы). Еще четыре медали завоевали горнолыжники (2-4-3).

Трехкратной чемпионкой стала Екатерина Румянцева, выступавшая в биатлоне и лыжных гонках. Спортсменка прибавила к этим медалям еще два серебра. Пять медалей — два золота и три серебра — выиграла еще Анна Миленина, которая также выступала в лыжных гонках и биатлоне. Шесть медалей на счету Михалины Лысовой — она принесла команде два золота, три серебра и одну бронзу.

«Приятно, что ребята очень хорошо выступили. Ребята участвовали в усеченном составе, но те, кто представлял страну, бились и прекрасно выступали. Очень рад за ребят и тренеров. Это говорит о том, что большая работа», — цитирует министра спорта России Павла Колобкова агентство ТАСС.

На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России выступила в усеченном составе, так как Международный паралимпийский комитет не допустил к участию многих спортсменов. Допущенные россияне выступали под паралимпийским флагом в нейтральном статусе.




Фото: Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/ZUMAPRESS.com





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