Сборная России заняла второе место в неофициальном зачете на Паралимпиаде в Пхёнчхане

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Российские паралимпийцы уступили только американцам, которые выиграли 36 медалей (12-15-8). В тройку также вошла команда Канады, у которой 28 медалей (8-4-16).Наибольшее количество медалей сборной России принесли биатлонисты. Они выиграли 11 наград — пять золотых медалей, пять серебряных и одну бронзовую.Девять медалей выиграли лыжники (два золота, четыре серебра и три бронзы). Еще четыре медали завоевали горнолыжники (2-4-3).Трехкратной чемпионкой стала Екатерина Румянцева, выступавшая в биатлоне и лыжных гонках. Спортсменка прибавила к этим медалям еще два серебра. Пять медалей — два золота и три серебра — выиграла еще Анна Миленина, которая также выступала в лыжных гонках и биатлоне. Шесть медалей на счету Михалины Лысовой — она принесла команде два золота, три серебра и одну бронзу.«Приятно, что ребята очень хорошо выступили. Ребята участвовали в усеченном составе, но те, кто представлял страну, бились и прекрасно выступали. Очень рад за ребят и тренеров. Это говорит о том, что большая работа», — цитирует министра спорта России Павла Колобкова агентство ТАСС.На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России выступила в усеченном составе, так как Международный паралимпийский комитет не допустил к участию многих спортсменов. Допущенные россияне выступали под паралимпийским флагом в нейтральном статусе.Фото: Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/ZUMAPRESS.com