Сборная России выставит на командный турнир 15-летнюю фигуристку Алину Загитову

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Медведева выиграла короткую программу и вывела сборную России на второе место в общем зачете. Россиянка установила новый мировой рекорд в короткой программе, набрав 81,06 балла. Первой идет сборная Канады, которая увеличила свой отрыв на последнем виде программы — после женского одиночного катания состоялась произвольная программа у пар, которую выиграли Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.«Я считаю, что выбор нашей команды и распределение очень правильные. Да будет так. Противостояние с Загитовой? На данный момент мы партнёры по команде, и я буду ее поддерживать», — сказала Медведева «Чемпионату.com» по поводу своей замены.Обе спортсменки планируют выступить и в индивидуальных соревнованиях. Этот турнир стартует 21 февраля.В командном турнире каждая сборная может сделать по две замены. Сборная России использовала обе — ранее в парном катании в короткой программе выступили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а в произвольной — Наталья Забияко и Александр Энберт.Канадцы лидируют в общем зачете после пяти видов программы из восьми. Пары показали уже и короткую, и произвольную программу, в одиночных разрядах и танцах состоялась короткая программа. В мужском одиночном катании Россию будет представлять Михаил Коляда, в танцах Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.Командные соревнования фигуристов — относительно новая дисциплина, которая дебютировала на Олимпийских играх четыре года назад в Сочи. Тогда победителями в командных соревнованиях стали российские спортсмены. Высоко шансы россиян на победу оцениваются и на Олимпийских играх в Пхёнчхане.Командный турнир по фигурному катанию состоит из отдельных частей. Участники турнира выступают с короткими и произвольными программами. По итогам короткой программы пять лучших сборных продолжают борьбу, а вторая пятерка выбывает. Лучшие участники продолжают соревноваться в произвольных программах.На каждом из этапов фигуристы набирают баллы в соответствии с итоговым местом. Затем очки суммируются, после чего и производится распределение мест на пьедестале.После первой половины программы борьбу продолжают сборные Канады, России, США, Италии и Японии.1. Канада — 45 очков2. Россия — 393. США — 364. Италия — 355. Япония — 32Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com