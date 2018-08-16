Сборная России стала прорывом месяца в рейтинге ФИФА, отыграв 21 место
16 августа 2018 20:56
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Возглавила же рейтинг победившая на чемпионате мира Франция. Полностью первая пятёрка выглядит следующим образом:
Франция
Бельгия
Бразилия
Хорватия
Уругвай
Сборная России на домашнем чемпионате мира достигла наивысшего результата в своей истории, выйдя в 1/4 финала и проиграв там только по пенальти Хорватии. Следующий официальный матч национальная команда проведёт 7 сентября на выезде против Турции в рамках Лиги наций.
Фото: TeamRussia
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