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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сборная России стала прорывом месяца в рейтинге ФИФА, отыграв 21 место

16 августа 2018 20:56
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Россия переместилась в списке с антирекордного 70-го места на 49-е, которое делит с Нигерией.
Россия переместилась в списке с антирекордного 70-го места на 49-е, которое делит с Нигерией. Таким образом, команда Станислава Черчесова стала главным прорывом месяца, продемонстрировав лучшую динамику среди всех сборных мира. Также заметно спрогрессировала Хорватия, которая отыграла в рейтинге 16 позиций, передает life.ru.

Возглавила же рейтинг победившая на чемпионате мира Франция. Полностью первая пятёрка выглядит следующим образом:

Франция
Бельгия
Бразилия
Хорватия
Уругвай

Сборная России на домашнем чемпионате мира достигла наивысшего результата в своей истории, выйдя в 1/4 финала и проиграв там только по пенальти Хорватии. Следующий официальный матч национальная команда проведёт 7 сентября на выезде против Турции в рамках Лиги наций. 


Фото:   TeamRussia
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Комментарии



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