Я нашел ошибку
Главные новости: 
Отмечается, что преступник забрал всё, что
В Подмосковье ограбили коттедж экс-главы ФТС Бельянинова
Китай опроверг информацию о том, что их разведчики прослушивают iPhone Дональда Трампа.
Китай предложил Дональду Трампу отказаться от iPhone
Qualcomm продолжает развивать технологию быстрой зарядки устройств.
Представлена самая быстрая в мире зарядка для смартфонов
Александр Хинштейн: "Волжской Третьяковке - быть! "
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.
Полицейские установили налетчиков, обокравших банкомат ВБРР в новокуйбышевском ТД «Союзный»
На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг, в котором наша национальная команда поднялась на пять строчек выше.
Сборная России поднялась на 41-место в рейтинге ФИФА
В конце контрольной закупки Бондаренко с печалью констатировал, что ни на колбасу, ни на сыр ему денег не хватило.
Остаться в живых на макарошках. Саратовский депутат сел на "министерскую диету"
Теперь их стало 70!
26 неравнодушным жителям региона‏ вручили удостоверения общественного инспектора по охране окружающей среды
сегодня  Пятница, 26 октября, 00:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/10:
USD 65.75
0.12
EUR 74.99
-0.09
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сборная России поднялась на 41-место в рейтинге ФИФА

25 октября 2018 23:00
77
На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг, в котором наша национальная команда поднялась на пять строчек выше.
На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг, в котором наша национальная команда поднялась на пять строчек выше, передает life.ru.

Первое место в обновлённом рейтинге ФИФА продолжает занимать сборная Бельгии, следом располагается действующий чемпиона мира — Франция, а замыкает тройку лидеров сборная Бразилии. Также в пятёрку лучших попали команды Хорватии и Англии.

Сборная России поднялась в рейтинге. В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова занимают 41-е место. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
801
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
590
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
632
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7598
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8139
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7891
Весь список
Спорт в регионе
25 октября 2018  23:00
На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг, в котором наша национальная команда поднялась на пять строчек выше.
Сборная России поднялась на 41-место в рейтинге ФИФА
На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг, в котором наша национальная команда поднялась на пять строчек выше.  Спорт в регионе
76
25 октября 2018  09:39
В Суперлиге баскетбольная «Самара» идет без поражений
В Суперлиге баскетбольная «Самара» идет без поражений
Следующий матч команда сыграет в Москве в рамках Кубка России. Спорт в регионе
164
24 октября 2018  17:43
В них принимали участие более 350 юных спортсменов двух возрастных групп: 2004-2006 годов рождения и 2007 года рождения и моложе.
Самарский спортсмен - призер всероссийских соревнований по настольному теннису «Казанская ракетка»
В них принимали участие более 350 юных спортсменов двух возрастных групп: 2004-2006 годов рождения и 2007 года рождения и моложе.  Спорт в регионе
208
24 октября 2018  17:40
В нем принимали участие около 200 спортсменов из 36 субъектов РФ в возрасте до 19 лет.
В Дзержинске самарские пловцы завоевали 7 медалей первенства России по плаванию (ПОДА)
 В нем принимали участие около 200 спортсменов из 36 субъектов РФ в возрасте до 19 лет.  Спорт в регионе
255
24 октября 2018  12:12
В России проходит футбольная акция «Молодежки ОНФ», приглашают жителей Самарской области
В России проходит футбольная акция «Молодежки ОНФ», приглашают жителей Самарской области
Заявку на участие можно подать до 28 октября. Спорт в регионе
151
24 октября 2018  09:22
Башкиров купил болельщикам «Крыльев Советов» билеты на матч с «Зенитом»
Башкиров купил болельщикам «Крыльев Советов» билеты на матч с «Зенитом»
Горожане выстроились в живую очередь. Спорт в регионе
197
23 октября 2018  19:26
В воскресенье, 28 октября, состоится официальное открытие обновленного основного поля на стадионе
Матч ветеранов сборной России и "Крыльев" откроет новое поле на "Металлурге"
В воскресенье, 28 октября, состоится официальное открытие обновленного основного поля на стадионе "Металлург".   Спорт в регионе
245
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
331
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
496
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
475
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
535
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
497
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
970
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
800
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1193
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1241
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2353
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1761
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1937
Весь список

Мероприятия
В День народного единства в Самаре будет организован забег «В беге мы едины!»
В Самаре пройдут публичные лекции «Культурная элита запасной столицы»
Театр Капитолия Тузулы (Франция) участвует в фестивале имени Аллы Шелест и в фестивале «Французская осень»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные