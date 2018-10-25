Сборная России поднялась на 41-место в рейтинге ФИФА
25 октября 2018 23:00
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Первое место в обновлённом рейтинге ФИФА продолжает занимать сборная Бельгии, следом располагается действующий чемпиона мира — Франция, а замыкает тройку лидеров сборная Бразилии. Также в пятёрку лучших попали команды Хорватии и Англии.
Сборная России поднялась в рейтинге. В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова занимают 41-е место.
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