Сборная России поднялась на 41-место в рейтинге ФИФА

77

Первое место в обновлённом рейтинге ФИФА продолжает занимать сборная Бельгии, следом располагается действующий чемпиона мира — Франция, а замыкает тройку лидеров сборная Бразилии. Также в пятёрку лучших попали команды Хорватии и Англии.Сборная России поднялась в рейтинге. В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова занимают 41-е место.