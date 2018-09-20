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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

20 сентября 2018 16:21
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На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг национальных команд.
Первое место в рейтинге ФИФА поделили сразу две команды: Бельгия и чемпион мира 2018 года Франция. У них по 1729 очков. На третьей строчке расположились бразильцы (1663), а за ними — хорваты (1634). Замыкает пятёрку лидеров сборная Уругвая (1632), передает life.ru.

Интересно, что наша национальная команда поднялась с 49-го места на 46-е. 


Фото:  ТАСС
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