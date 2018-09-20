Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
20 сентября 2018 16:21
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Интересно, что наша национальная команда поднялась с 49-го места на 46-е.
Фото: ТАСС
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