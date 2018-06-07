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Сборная России по футболу впервые в истории опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

7 июня 2018 23:51
Это самая низкая позиция среди всех участников ЧМ-2018.
ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных команд. Сборная Россия опустилась на четыре позиции, переместившись с 66-й строчки на рекордно низкую 70-ю позицию. Команда Станислава Черчесова пропустила вперед Мали, Кот-д’Ивуар, Гвинею и Саудовскую Аравию, которая будет соперником россиян на ЧМ-2018. Из всех участников мундиаля сборная России занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА, передает РБК.

В конце мая — начале июня команда Черчесова провела два контрольных матча. В Инсбруке сборная России уступила Австрии со счетом 0:1, а в Москве сыграла вничью с Турцией (1:1). В этих двух играх россияне попали в створ ворот соперника лишь один раз.

Безвыигрышная серия команды — самая длинная среди всех участников ЧМ-2018 — достигла семи матчей. Последнюю победу она одержала над Южной Кореей в октябре 2017 года (4:2). Семь матчей без побед — самая длинная серия среди всех 13 тренеров сборной России. Прежним антирекордом владел Анатолий Бышовец — в 1998 году команда под его руководством проиграла шесть раз подряд.

На вершине рейтинга ФИФА изменений не произошло. Немцы по-прежнему лидируют, бразильцы — вторые, бельгийцы — третьи. В десятку также входят команды Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Польши, Чили и Испании.

3 июня Черчесов объявил окончательный состав сборной России на домашний чемпионат мира. Из расширенного списка были исключены вратарь Сослан Джанаев, защитники Константин Рауш и Роман Нойштедтер, хавбек Александр Ташаев и нападающий Федор Чалов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург)

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва)

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания)

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»)

Россияне свой первый матч на чемпионате мира проведут 14 июня. В матче-открытии соперником команды Черчесова станет Саудовская Аравия. Эта встреча пройдет в «Лужниках». 19 июня российская команда сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а завершит групповой этап в Самаре 25 июня матчем против Уругвая.


Рейтинг ФИФА от 7 июня 2018 года

1. Германия — 1558 очков
2. Бразилия — 1431
3. Бельгия — 1298
4. Португалия — 1274
5. Аргентина — 1241
6. Швейцария — 1199
7. Франция — 1198
8. Польша — 1183
9. Чили — 1135
10. Испания — 1126
11. Перу — 1125
12–13. Англия — 1051
12–13. Дания — 1051
14. Уругвай — 1018
15. Мексика — 989
16. Колумбия — 986
17. Голландия — 981
18. Уэльс — 953
19. Италия — 951
20. Хорватия — 945
21. Тунис — 910
22. Исландия — 90823. Коста-Рика — 884
24. Швеция — 880
25. США — 873
26. Австрия — 845
27. Сенегал — 838
28. Словакия — 804
29. Северная Ирландия — 803
30. Румыния — 782...
45. Египет — 649...
67. Саудовская Аравия — 465…
70. Россия — 457

Фото: Официальный сайт РФС
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Комментарии



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