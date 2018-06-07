Сборная России по футболу впервые в истории опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

В конце мая — начале июня команда Черчесова провела два контрольных матча. В Инсбруке сборная России уступила Австрии со счетом 0:1, а в Москве сыграла вничью с Турцией (1:1). В этих двух играх россияне попали в створ ворот соперника лишь один раз.Безвыигрышная серия команды — самая длинная среди всех участников ЧМ-2018 — достигла семи матчей. Последнюю победу она одержала над Южной Кореей в октябре 2017 года (4:2). Семь матчей без побед — самая длинная серия среди всех 13 тренеров сборной России. Прежним антирекордом владел Анатолий Бышовец — в 1998 году команда под его руководством проиграла шесть раз подряд.На вершине рейтинга ФИФА изменений не произошло. Немцы по-прежнему лидируют, бразильцы — вторые, бельгийцы — третьи. В десятку также входят команды Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Польши, Чили и Испании.3 июня Черчесов объявил окончательный состав сборной России на домашний чемпионат мира. Из расширенного списка были исключены вратарь Сослан Джанаев, защитники Константин Рауш и Роман Нойштедтер, хавбек Александр Ташаев и нападающий Федор Чалов.Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург)Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва)Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания)Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»)Россияне свой первый матч на чемпионате мира проведут 14 июня. В матче-открытии соперником команды Черчесова станет Саудовская Аравия. Эта встреча пройдет в «Лужниках». 19 июня российская команда сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а завершит групповой этап в Самаре 25 июня матчем против Уругвая.Рейтинг ФИФА от 7 июня 2018 года1. Германия — 1558 очков2. Бразилия — 14313. Бельгия — 12984. Португалия — 12745. Аргентина — 12416. Швейцария — 11997. Франция — 11988. Польша — 11839. Чили — 113510. Испания — 112611. Перу — 112512–13. Англия — 105112–13. Дания — 105114. Уругвай — 101815. Мексика — 98916. Колумбия — 98617. Голландия — 98118. Уэльс — 95319. Италия — 95120. Хорватия — 94521. Тунис — 91022. Исландия — 90823. Коста-Рика — 88424. Швеция — 88025. США — 87326. Австрия — 84527. Сенегал — 83828. Словакия — 80429. Северная Ирландия — 80330. Румыния — 782...45. Египет — 649...67. Саудовская Аравия — 465…70. Россия — 457Фото: Официальный сайт РФС