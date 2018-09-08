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Сборная России по футболу победила со счетом 1-2 команду Турции в первом матче Лиги наций УЕФА

8 сентября 2018 10:04
139
Сборная России по футболу победила со счетом 1-2 команду Турции в первом матче Лиги наций УЕФА
Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11-го октября.

Сборная России по футболу победила со счетом 1-2 команду Турции в первом матче Лиги наций, нового турнира УЕФА. Это была первая игра нашей сборной после домашнего чемпионата мира. В составе российской команды отличились Денис Черышев и Артем Дзюба.

Лига наций – новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам – от самой сильной до самой слабой. В каждой лиге участники разбиты по группам, в которых будет проведен турнир в два круга.

Сборная России выступает в лиге B во второй группе. Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11-го октября против команды Швеции. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года, передает Радио Маяк.

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