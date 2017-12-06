Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018
6 декабря 2017 10:06
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Международный олимпийский комитет во вторник временно приостановил членство Олимпийского комитета России в МОК. Россияне выступят на Зимней Олимпиаде как "команда российских спортсменов". Об этом сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Жуков также допустил, что российские спортсмены смогут пройти на закрытии Олимпиады-2018 под флагом страны в случае снятия отстранения с Олимпийского комитета России. В свою очередь руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил журналистам, что Международный олимпийский комитет не нашел документальных подтверждений существования государственной допинговой системы в России.
Смирнов также выразил надежду, что возврата к допинговой истории больше не будет. Напомню, Международный олимпийский комитет во вторник принял решение по допуску российских спортсменов к Олимпиаде в южнокорейском Пхён-чхане. Только "чистые" российские атлеты смогут участвовать в соревнованиях под олимпийским флагом, их отбором займется специальная комиссия. Об этом объявил президент МОК Томас Бах.
Международный олимпийский комитет принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых – во главе с Денисом Освальдом – занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи.
По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему, передает Радио Маяк.
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