Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Продажа шампанского на Новый год в РФ может стать круглосуточной Такое предложение внесено в Ленинградской области.
Продажа шампанского на Новый год в РФ может стать круглосуточной
Самарцы смогут покупать билеты на поезда за 90 суток до отправления Оформить билеты можно будет как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте ОАО «РЖД».
Самарцы смогут покупать билеты на поезда за 90 суток до отправления
В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией Об этом сообщает прокуратура города.
В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией
В Самарской области ввели ограничение для грузовиков из-за плохой погоды Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям грузовых транспортных средств использовать альтернативные маршруты движения.
В Самарской области ввели ограничение для грузовиков из-за плохой погоды
Уточненная информация о затруднении движения на трассе М-5 в м.р. Сызранский Развернут оперативный штаб.
Уточненная информация о затруднении движения на трассе М-5 в м.р. Сызранский
В Самаре до 17 декабря перекроют ул. Рабочую Водителей просят заранее планировать маршрут следования.
В Самаре до 17 декабря перекроют ул. Рабочую
В Самарской областной библиотеке подведут итоги конкурса детских проектов «Изобретая будущее» Все работы будут оцениваться компетентным жюри.
В Самарской областной библиотеке подведут итоги конкурса детских проектов «Изобретая будущее»
Энергетики вернули свет в дома отключенных непогодой самарских потребителей Все потребители в настоящее время запитаны, в том числе по резервным схемам.
Энергетики вернули свет в дома отключенных непогодой самарских потребителей
сегодня  Среда, 6 декабря, 12:22
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/12:
USD 58.69
-0.3
EUR 69.63
-0.28
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018

6 декабря 2017 10:06
129
Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018 Россияне выступят на Зимней Олимпиаде как
Россияне выступят на Зимней Олимпиаде как "команда российских спортсменов".

Международный олимпийский комитет во вторник временно приостановил членство Олимпийского комитета России в МОК. Россияне выступят на Зимней Олимпиаде как "команда российских спортсменов". Об этом сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Жуков также допустил, что российские спортсмены смогут пройти на закрытии Олимпиады-2018 под флагом страны в случае снятия отстранения с Олимпийского комитета России. В свою очередь руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил журналистам, что Международный олимпийский комитет не нашел документальных подтверждений существования государственной допинговой системы в России.

Смирнов также выразил надежду, что возврата к допинговой истории больше не будет. Напомню, Международный олимпийский комитет во вторник принял решение по допуску российских спортсменов к Олимпиаде в южнокорейском Пхён-чхане. Только "чистые" российские атлеты смогут участвовать в соревнованиях под олимпийским флагом, их отбором займется специальная комиссия. Об этом объявил президент МОК Томас Бах.

Международный олимпийский комитет принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых – во главе с Денисом Освальдом – занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи.

По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
5 декабря 2017  19:56
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев.
Во время ЧМ-2018 в Самаре болельщиков к стадиону будут доставлять шаттлами
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев. ЧМ-2018
412
4 декабря 2017  13:32
ЧМ-2018 по футболу может пройти без России? Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг.
ЧМ-2018 по футболу может пройти без России?
Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг. ЧМ-2018
264
4 декабря 2017  12:32
На стадионе «Самара Арена» установлены все 14 элементов козырьков Осталось сделать межконсолтную забивку.
На стадионе «Самара Арена» установлены все 14 элементов козырьков
Осталось сделать межконсолтную забивку. ЧМ-2018
513
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6663
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7232
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7084
Весь список
Спорт в регионе
6 декабря 2017  10:06
Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018 Россияне выступят на Зимней Олимпиаде как
Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018
Россияне выступят на Зимней Олимпиаде как "команда российских спортсменов". Спорт в регионе
129
5 декабря 2017  23:31
«Чистые» российские спортсмены могут принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, но выступать они должны под нейтральным флагом.
МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде
«Чистые» российские спортсмены могут принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, но выступать они должны под нейтральным флагом.  Спорт в регионе
475
5 декабря 2017  17:02
Эти соревнования стали для Евгения Ищенко завершающими в карьере юниора.
Самарский спортсмен стал «серебряным» медалистом на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Ижевске
Эти соревнования стали для Евгения Ищенко завершающими в карьере юниора.  Спорт в регионе
162
5 декабря 2017  12:19
Баскетболисты «Самары» проиграли в Москве Это третье поражение команды в чемпионате подряд.
Баскетболисты «Самары» проиграли в Москве
Это третье поражение команды в чемпионате подряд. Спорт в регионе
177
4 декабря 2017  22:53
Это Кирилл Колесниченко (клуб «Чертаново») и Илья Мартынов («Краснодар»).
В список самых перспективных молодых футболистов мира по версии Guardian вошли два россиянина
Это Кирилл Колесниченко (клуб «Чертаново») и Илья Мартынов («Краснодар»).   Спорт в регионе
249
4 декабря 2017  15:22
В соревнованиях примут участие сильнейшие команды региона, представляющие общеобразовательные учреждения.
В Самаре и Отрадном пройдет областной финал турнира «Мини-футбол - в школу»
В соревнованиях примут участие сильнейшие команды региона, представляющие общеобразовательные учреждения.  Спорт в регионе
242
4 декабря 2017  10:52
Гандболистки сборной России с участием тольяттинок впервые обыграли команду Черногории В следующей встрече команда сыграет со сборной Бразилии.
Гандболистки сборной России с участием тольяттинок впервые обыграли команду Черногории
В следующей встрече команда сыграет со сборной Бразилии. Спорт в регионе
191
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5344
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1964
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8857
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2644
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10283
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3011
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2372
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1615
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1971
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1864
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1577
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3204
Весь список

Мероприятия
В городском празднике, посвященном Финальной жеребьевке ЧМ-2018, приняло участие более 2000 человек
В Самаре пройдет научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии в онкологии»
В Тольятти состоится фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Серебряная птица»
Весь список
Популярное
за сегодня

ЦУКС Самара: Внимание! Ограничение движения на 938 км автодороги М-5 из-за выпавшего снега

591

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде

395

С 15 января по 31 декабря 2018 года Минфин проведет эксперимент по маркировке табачной продукции

343
за неделю

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

1989

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

1799

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1781
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда