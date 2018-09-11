Сборная России буквально разгромила чехов в Ростове - 5:1
11 сентября 2018 18:44
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Россия продолжает жить чемпионатом мира. Об этом практически в каждом интервью говорит новый капитан сборной Артём Дзюба, это подчёркивает и главный тренер Станислав Черчесов.
Пару лет назад мы практически поверили, что Россия — нефутбольная страна, и как же здорово сейчас в этом разочаровываться. Победный старт в Лиге наций это подтвердил: теперь национальная команда способна добиваться результатов в сложных условиях, а фанаты готовы её поддерживать. Игра с Турцией проходила на выезде, и нашим болельщикам очень хотелось, чтобы сборная снова вышла на родные поля.
"Мы — не сборная Москвы", — объяснил Черчесов выбор Ростова-на-Дону как города для проведения матча со сборной Чехии. Если в УЕФА попытались сделать из Лиги наций турнир с интригой и конкретными целями, то товарищеские (простите, контрольные!) игры сохранили свою суть: проверить резерв, попробовать новые сочетания, использовать другие схемы. Их принято считать скучными и никому не нужными. Но произнести это вслух в Ростове 10 сентября просто язык не повернулся бы.
Полный стадион — 45 тысяч зрителей — пришёл посмотреть на эту новую команду. "Ростов-арена" принимала матчи чемпионата мира: здесь рубились бразильцы, играли финалисты турнира хорваты, перестреливались японцы и бельгийцы. Но обновлённая сборная России, влюбившая в себя всю страну, здесь ещё не была. И вот — приехала. Да, без национального героя Артёма Дзюбы в составе. Да, без травмированного Александра Головина. Но десятки тысяч пришли смотреть не на личностей, а на команду. Причём соперник — в данном случае не самая мощная нынче Чехия — совершенно не важен. Мальчишки перед стадионом пытаются понять, как правильно называть сегодняшних соперников: чехи или чехийцы. Но суть-то не в этом. Суть в том, что болельщик нынче идёт смотреть не на Неймара или Агуэро, а на свою сборную.
В Ростове и своих проблем хватает. Масштабная программа перед матчем с песнями, конкурсами и пенной вечеринкой настраивает на атмосферу праздника, но идущие на стадион горожане всё равно обсуждают, что же будет с газоном стадиона после концерта Басты. Но, когда сборная России выходит на ещё не истоптанный фанатами рэп-исполнителя газон, — ещё пока только разминка — заполненные лишь на треть трибуны уже взрываются от восторга. Герои в городе!
Погода более чем футбольная: жаркая дневная "тридцатка" к вечеру упала до вполне удобных для игры 24–25 градусов, появился даже лёгкий ветерок. Условия для хорошего футбола близки к идеальным. Футболистов заряжает сначала государственный гимн, затем мощная детская акция "Сборная героев", завершившаяся массовым выпуском шаров в небо, а потом и скандирование "Россия, Россия", которое началось ещё до стартового свистка.
Приятно, когда тебя любят. Но эту любовь нужно постоянно поддерживать, за что и взялись футболисты с первых минут матча. Традиционное давление, постоянный прессинг приводит к нескольким полумоментам уже в первой десятиминутке, которую голом венчает вывалившийся на рандеву с вратарём Алексей Ионов. Как и в матче с Турцией, показалось, что футболист сборной России оказался в офсайде: настолько и неожиданно было сработано. 1:0 — сборная Черчесова снова мощно стартует, забивая гол уже на восьмой минуте матча.
Россия продолжает быть верной себе: длинные забросы на форварда-столба, активность на правом фланге, регулярный прессинг. Черчесову удалось построить команду, которая работает как механизм, меняя те или иные детали на аналогичные. Игроки здесь больше выполняют определённую функцию, чем импровизируют. Хотя, когда это делают, получается прекрасно: вспомнить хотя бы голы Черышева.
Ростовская публика, искушённая скандинавами в составе, болеет даже как-то по-исландски, правда, заменяя традиционное "Ху!" чем-то более русским, при этом соответствуя той самой стилистике. Не забывая при этом, конечно, периодически скандировать "Россия, Россия": благодаря мощной акустике ростовского стадиона, это выглядит особенно пугающе для чехов. И у них будто дрожат коленки: с разницей в пять минут они дважды пропускают к воротам Антона Заболотного. Форвард "Зенита" в первом случае успевает обвести вратаря и закатить гол в пустые ворота, а затем грамотно укрыть мяч корпусом и заработать пенальти, который реализует Алексей Ионов.
3:0 к тридцатой минуте — как говорил Геннадий Сергеевич Орлов, полная деквалификация. Однако чехи не сдавались и продолжали проводить редкие атаки. Как правило, они заканчивались попытками войти или навесить в штрафную. К чести экспериментальной пары центральных защитников Семёнов — Нойштедтер, пресечёнными попытками. Марио Фернандес, как всегда, успевал и к тем, и к другим воротам. Константин Рауш пусть и не всегда с первого раза, но тоже пресекал попытки набегов через свой фланг. Андрей Лунёв на последнем рубеже во втором матче подряд не давал поводов грустить из-за отсутствия Игоря Акинфеева.
Александр Ерохин в этом матче исполнял роль Головина: атакующего хава, поднимающегося в линию к Заболотному во время обороны. При этом помогая Антону бороться за верховые мячи. Однако это больше требовалось в первой тайме. Во втором Чехия решила идти вперёд большими силами и начала оставлять кучу свободных зон, в которые активно врывался Денис Черышев. В одной из атак начала второго тайма он аккуратно катил вдоль лицевой линии на набегавшего Ерохина, но тот пробил выше. Стадион выдохнул: аппетит явно приходит во время еды, и этих 3:0 трибунам уже казалось мало, хотелось большего!
На исходе часа игры начало казаться, что игра развивается по сценарию матча с турками: 50 минут нашего активного давления, а затем резкий спад. Но, во-первых, и счёт к этому моменту был сильно в пользу России. Во-вторых, сборная Чехии в атаке была не до конца понятна даже самой себе. И каждый раз, когда Лунёв вновь и вновь забирал мяч в руки, стадион встречал это бурными овациями.
Черчесов хоть и простоял всю игру на границе технической зоны, явно не нервничал. Да и из-за чего? Команда контролирует игру, ведёт с крупным счётом. Наверняка после матча он найдёт в игре недочёты, но в процессе лишь изредка подсказывает и делает замены. На поле появляются Роман Зобнин и Игорь Смольников. Первый меняет Алексея Ионова, чтобы тот после дубля получил свою порцию аплодисментов. А вот Смольникову нужно самому привыкать к большим играм после конфуза на чемпионате мира, где он получил красную карточку. Контрольная встреча, в которой команда ведёт со счётом 3:0, подходит как нельзя кстати.
Затем ещё одно комбо от главного тренера сборной России: Заболотного, который сегодня забил и заработал пенальти, меняет Дмитрий Полоз — любимец местной публики. Трибуны взрываются, но через минуту им приходится ненадолго замолчать. Чехи всё-таки забивают гол престижа. Защитники не успели вовремя создать искусственный офсайд во время заброса в штрафную, и в итоге оборона провалилась. Два чешских игрока буквально затоптали Андрея Лунёва, и Томаш Соучек один мяч отквитал.
Но грусть трибун была недолгой. "Ростов-арена" тут же принялась гнать сборную вперёд, и ещё один старый знакомый местной публики — Александр Ерохин — вколотил мяч в сетку головой после подачи углового. 4:1 — прямо как на Евро-2012. С разницей только в том, что после этого матча нас уже не огорчат никакие греки с поляками.
Впрочем, эту сборную России сложно остановить. Уже через пять минут вышедший на замену Роман Зобнин изображает хитрый финт возле чужой штрафной, отдаёт на край на Рауша, а тот стреляет на "пятачок", где Дмитрий Полоз вколачивает мяч в сетку, а затем от радости лупит на трибуны. 5:1 — и тут уже даже официальный аккаунт сборной в "Твиттере" недоумевает.
В оставшиеся пять минут Черчесов дал дебютировать за сборную молодому Егору Сорокину, а вся команда больше не позволила чехам забить. Да, это всего лишь контрольная встреча, в которой не решалось абсолютно ничего. Да, это не самая сильная сборная Чехии. Но сборная России сыграла уникально даже для самой себя. Она проверила резерв, крупно победила и порадовала болельщиков. И всё это одновременно. Даже после мощнейшего мундиаля мы к такому не привыкли. Но, видимо, пора.
Товарищеские матчи.
10 сентября, "Ростов-арена".
Россия — Чехия — 5:1
Голы: Ионов 8', 29' (1:0, 3:0), Заболотный 24' (2:0), Соучек 74' (3:1), Ерохин 78' (4:1), Полоз 83' (5:1).
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