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Сборная МВД России с триумфом возвращается со Всемирных игр полицейских и пожарных

18 августа 2017 20:43
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В Лос-Анджелесе (США), представители сборной МВД России завоевали 206 медалей - 127 золотых, 45 серебряных и 34 бронзовые.
«По итогам XVII Всемирных игр полицейских и пожарных, проходивших в этом году в Лос-Анджелесе (США), представители сборной МВД России завоевали 206 медалей - 127 золотых, 45 серебряных и 34 бронзовые. Российскую делегацию, в состав которой вошли более 200 сотрудников полиции из разных регионов страны, возглавлял статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.

Большинство наших спортсменов стали победителями и призерами соревнований. Некоторые из россиян завоевали по несколько наград. Самыми результативными в этом отношении для нашей команды стали такие виды, как плавание, стрельба и легкая атлетика.

Организаторы и участники соревнований отметили возросший уровень соревнований. Несмотря на это, спортсменам МВД России удалось добиться большего успеха по сравнению со своими достижениями на Всемирных играх полицейских и пожарных в 2015 году в Вашингтоне.

Особенностью Игр в этом году стала возможность участия спортсменов в некоторых дисциплинах в составе интернациональных команд. Ничего подобного на каких-либо других международных соревнованиях никогда не было. По мнению организаторов, это способствует, в частности, укреплению взаимодоверия в профессиональном сообществе полицейских всех стран.

Следующие Всемирные игры полицейских и пожарных пройдут в 2019 году в городе Чэнду (Китайская Народная Республика)», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
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