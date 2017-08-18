Сборная МВД России с триумфом возвращается со Всемирных игр полицейских и пожарных
18 августа 2017 20:43
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Большинство наших спортсменов стали победителями и призерами соревнований. Некоторые из россиян завоевали по несколько наград. Самыми результативными в этом отношении для нашей команды стали такие виды, как плавание, стрельба и легкая атлетика.
Организаторы и участники соревнований отметили возросший уровень соревнований. Несмотря на это, спортсменам МВД России удалось добиться большего успеха по сравнению со своими достижениями на Всемирных играх полицейских и пожарных в 2015 году в Вашингтоне.
Особенностью Игр в этом году стала возможность участия спортсменов в некоторых дисциплинах в составе интернациональных команд. Ничего подобного на каких-либо других международных соревнованиях никогда не было. По мнению организаторов, это способствует, в частности, укреплению взаимодоверия в профессиональном сообществе полицейских всех стран.
Следующие Всемирные игры полицейских и пожарных пройдут в 2019 году в городе Чэнду (Китайская Народная Республика)», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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