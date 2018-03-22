Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России стал аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес
22 марта 2018 01:14
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В рейтинге учитывается только гарантированный доход — данные не включают в себя премиальные, указанные в контракте игроков. Гарантированный годичный доход футболистов составляют зарплата и подписной бонус, поделенный на количество лет в контракте. В рейтинге указаны игроки, чей доход превышает или равен €1,5 млн в год после уплаты налогов.
Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов российского футбола занял хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Его доход в московском клубе — €4,5 млн в год. На третьей позиции расположился игрок обороны «Зенита» Бранислав Иванович. Серб зарабатывает €4,1 млн в год. Пятерку лидеров рейтинга замыкают португальский хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш и голландский лидер «Спартака» Квинси Промес. Зарплата обоих легионеров в столичных командах составляет €3,8 млн в год.
Самым высокооплачиваемым российским футболистом РФПЛ является нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, арендованный до конца сезона у «Зенита». С ежегодным окладом в €3,6 млн он занимает в рейтинге шестое место. Лучший бомбардир «Зенита» Александр Кокорин — на восьмой позиции (€3,3 млн в год).
В число 15 самых высокооплачиваемых футболистов российского чемпионата вошли семь игроков, принадлежащих «Зениту». Помимо Паредеса, Ивановича, Дзюбы и Кокорина, в топ-15 включены итальянский капитан петербургского клуба Доменико Кришито (€3 млн), аргентинский нападающий Себастьян Дриусси (€2,7 млн) и аргентинский защитник Эммануэль Маммана (€2,5 млн).
Всего в список футболистов российских клубов с доходом, равным или превышающим €1,5 млн, вошли 68 игроков. 15 из них выступают за «Зенит», 15 — за «Локомотив», 15 — за «Спартак», 7 — за ЦСКА, 7 — за «Рубин», 6 — за «Краснодар», по одному — за «Арсенал», «Ростов» и «Динамо».
Год назад рейтинг зарплат игроков российского чемпионата возглавляли испанский хавбек «Зенита» Хави Гарсия и хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Их ежегодный доход в своих клубах составлял €4,5 млн. Минувшим летом Хави Гарсия перешел в испанский «Бетис» за €1,5 млн.
Самые высокооплачиваемые футболисты чемпионата России:
1. Леандро Паредес (Аргентина, «Зенит») — €5 млн
2. Ведран Чорлука (Хорватия, «Локомотив») — €4,5 млн
3. Бранислав Иванович (Сербия, «Зенит») — €4,1 млн
4–5. Мануэл Фернандеш (Португалия, «Локомотив») — €3,8 млн
4–5. Квинси Промес (Голландия, «Спартак») — €3,8 млн
6. Артем Дзюба (Россия, «Арсенал») — €3,6 млн
7. Луис Адриано (Бразилия, «Спартак») — €3,5 млн
8. Александр Кокорин (Россия, «Зенит») — €3,3 млн
9. Доменико Кришито (Италия, «Зенит») — €3 млн
10. Федор Смолов (Россия, «Краснодар») — €2,9 млн
11. Фернандо (Бразилия, «Спартак») — €2,8 млн
12. Себастьян Дриусси (Аргентина, «Зенит») — €2,7 млн
13. Денис Глушаков (Россия, «Спартак») — €2,6 млн
14–19. Эммануэль Маммана (Аргентина, «Зенит») — €2,5 млн
14–19. Игорь Акинфеев (Россия, ЦСКА) — €2,5 млн
14–19. Гекдениз Карадениз (Турция, «Рубин») — €2,5 млн
14–19. Матиас Краневиттер (Аргентина, «Зенит») — €2,5 млн
14–19. Александр Самедов (Россия, «Спартак») — €2,5 млн
14–19. Олег Шатов (Россия, «Краснодар») — €2,5 млн
20–24. Дмитрий Тарасов (Россия, «Локомотив») — €2,4 млн
20–24. Павел Мамаев (Россия, «Краснодар») — €2,4 млн
20–24. Андреас Гранквист (Швеция, «Краснодар») — €2,4 млн
20–24. Юрий Жирков (Россия, «Зенит») — €2,4 млн
20–24. Роман Зобнин (Россия, «Спартак») — €2,4 млн
25–29. Алан Дзагоев (Россия, ЦСКА) — €2,2 млн
25–29. Марио Фернандес (Бразилия/Россия, ЦСКА) — €2,2 млн
25–29. Сердар Таски (Германия, «Спартак») — €2,2 млн
25–29. Игорь Смольников (Россия, «Зенит») — €2,2 млн
25–29. Виктор Файзулин (Россия, «Зенит») — €2,2 млн
30–45. Кристиан Нобоа (Эквадор, «Рубин») — €2 млн
30–45. Игорь Денисов (Россия, «Локомотив») — €2 млн
30–45. Бибрас Натхо (Израиль, ЦСКА) — €2 млн
30–45. Понтус Вернблум (Швеция, ЦСКА) — €2 млн
30–45. Марио Пашалич (Хорватия, «Спартак») — €2 млн
30–45. Зе Луиш (Кабо-Верде, «Спартак») — €2 млн
30–45. Эмилиано Ригони (Аргентина, «Зенит») — €2 млн
30–45. Артур Юсупов (Россия, «Ростов») — €2 млн
30–45. Дмитрий Комбаров (Россия, «Спартак») — €2 млн
30–45. Шарль Каборе (Буркина-Фасо, «Краснодар») — €2 млн
30–45. Гильерме (Бразилия/Россия, «Локомотив») — €2 млн
30–45. Джефферсон Фарфан (Перу, «Локомотив») — €2 млн
30–45. Ари (Бразилия, «Краснодар») — €2 млн
30–45. Лоренсо Мельгарехо (Парагвай, «Спартак») — €2 млн
30–45. Неманья Пейчинович (Сербия, «Локомотив») — €2 млн
30–45. Магомед Оздоев (Россия, «Зенит») — €2 млн
46. Алан Касаев (Россия, «Локомотив») — €1,9 млн
47–56. Ахмед Муса (Нигерия, ЦСКА) — €1,8 млн
47–56. Сергей Рыжиков (Россия, «Рубин») — €1,8 млн
47–56. Софьян Ханни (Алжир, «Спартак») — €1,8 млн
47–56. Алексей Миранчук (Россия, «Локомотив») — €1,8 млн
47–56. Ивелин Попов (Болгария, «Рубин») — €1,8 млн
47–56. Александр Ерохин (Россия, «Зенит») — €1,8 млн
47–56. Дмитрий Полоз (Россия, «Зенит») — €1,8 млн
47–56. Эльмир Набиуллин (Россия, «Зенит») — €1,8 млн
47–56. Сальваторе Боккетти (Италия, «Спартак») — €1,8 млн
47–56. Антон Шунин (Россия, «Динамо») — €1,8 млн
57–61. Виталий Денисов (Узбекистан, «Локомотив») — €1,7 млн
57–61. Георгий Джикия (Россия, «Спартак») — €1,7 млн
57–61. Соломон Кверквелия (Грузия, «Локомотив») — €1,7 млн
57–61. Эдер (Португалия, «Локомотив») — €1,7 млн
57–61. Маурисио Перейра (Уругвай, «Краснодар») — €1,7 млн
62–63. Владислав Игнатьев (Россия, «Локомотив») — €1,6 млн
62–63. Сослан Джанаев (Россия, «Рубин») — €1,6 млн
64–68. Георгия Щенников (Россия, ЦСКА) — €1,5 млн
64–68. Мацей Рыбус (Польша, «Локомотив») — €1,5 млн
64–68. Владимир Гранат (Россия, «Рубин») — €1,5 млн
64–68. Педро Роша (Бразилия, «Спартак») — €1,5 млн
64–68. Федор Кудряшов (Россия, «Рубин») — €1,5 млн
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