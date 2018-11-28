Самарцы выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию в ластах
28 ноября 2018 16:26
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История «Золотой ласты» началась в 2010 году. Инициатива принадлежит заслуженным мастерам спорта России, многократным победителям Всемирных игр Сергею Ахапову и Анастасии Глухих. Победители и призеры «Золотой ласты» достойно представляют нашу страну на престижных международных спортивных форумах: чемпионатах мира, Европы и Всемирных играх. «Золотая ласта» - это смотр сил лидеров юниорской команды страны и взрослой сборной России.
В девятом турнире приняли участие более 200 спортсменов, это рекордное представительство за время проведения.
В соревнованиях принимали участие спортсмены клуба "Русь-Самара" (тренер - Петров С.А) - Крякова Арсения, Новиков Иван, Пермякова Елизавета, Крюнькина Ксения. Лучший результат показал Кряков Аресений, заняв 19 место на дистанции 50 метров в классических ластах, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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