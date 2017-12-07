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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарцы смогут выбрать лучшего игрока матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018

7 декабря 2017 12:16
127
Самарцы смогут выбрать лучшего игрока матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 С 14 июня по 15 июля будет запущено голосование.
С 14 июня по 15 июля будет запущено голосование.

В Государственном Кремлевском дворце в рамках официальной программы Финальной Жеребьевки BUD презентовал дизайн трофея Man of the Match, разработанный для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Награда BUD Man of the Match вручается лучшему игроку каждого из 64 матчей мундиаля, а его обладателя выбирают болельщики. В мероприятии приняли участие Дэвид Симен, легендарный вратарь сборной Англии, Кафу, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, и Константин Тамиров, директор по маркетингу российского подразделения компании AB InBev (производитель BUD).

Лучшие игроки матчей, которым достанется трофей на предстоящем мундиале, будут определены болельщиками со всего мира онлайн. С 14 июня по 15 июля голосование будет запущено на сайте FIFA.com и в социальных сетях BUD.

Теперь лучшему игроку каждого из матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ будут вручать красный хрустальный кубок в форме бокала с мозаичным 3D теснением из фирменных бабочек BUD. По мере удаления от темного основания трехмерный узор становится все более прозрачным. Красный цвет и свечение из самого центра трофея дополняют ощущение победы и торжества.
Обладателями трофея на предыдущих Чемпионатах мира по футболу FIFAТМ и прошедшем Кубке Конфедераций FIFA 2017 становились Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар и другие звезды мирового футбола. Из числа российских игроков трофей уже есть в коллекции нападающего Федора Смолова, который он завоевал на Кубке Конфедераций FIFA 2017.
В торжественной церемонии вручения награды принимают участие зарубежные и отечественные селебрити, сообщает пресс-служба официального спонсора Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 – бренда BUD AF.




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Комментарии



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Брендирование Самары символикой ЧМ-2018 продолжается
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5 декабря 2017  19:56
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев.
Во время ЧМ-2018 в Самаре болельщиков к стадиону будут доставлять шаттлами
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев. ЧМ-2018
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4 декабря 2017  13:32
ЧМ-2018 по футболу может пройти без России? Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг.
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