Самарцы смогут выбрать лучшего игрока матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018

В Государственном Кремлевском дворце в рамках официальной программы Финальной Жеребьевки BUD презентовал дизайн трофея Man of the Match, разработанный для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Награда BUD Man of the Match вручается лучшему игроку каждого из 64 матчей мундиаля, а его обладателя выбирают болельщики. В мероприятии приняли участие Дэвид Симен, легендарный вратарь сборной Англии, Кафу, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, и Константин Тамиров, директор по маркетингу российского подразделения компании AB InBev (производитель BUD).Лучшие игроки матчей, которым достанется трофей на предстоящем мундиале, будут определены болельщиками со всего мира онлайн. С 14 июня по 15 июля голосование будет запущено на сайте FIFA.com и в социальных сетях BUD.Теперь лучшему игроку каждого из матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ будут вручать красный хрустальный кубок в форме бокала с мозаичным 3D теснением из фирменных бабочек BUD. По мере удаления от темного основания трехмерный узор становится все более прозрачным. Красный цвет и свечение из самого центра трофея дополняют ощущение победы и торжества.Обладателями трофея на предыдущих Чемпионатах мира по футболу FIFAТМ и прошедшем Кубке Конфедераций FIFA 2017 становились Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар и другие звезды мирового футбола. Из числа российских игроков трофей уже есть в коллекции нападающего Федора Смолова, который он завоевал на Кубке Конфедераций FIFA 2017.В торжественной церемонии вручения награды принимают участие зарубежные и отечественные селебрити, сообщает пресс-служба официального спонсора Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 – бренда BUD AF.