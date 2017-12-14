Самарцев приглашают выбрать новый талисман "Крыльев Советов"
14 декабря 2017 09:52
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Самарцам предлагают принять участие в конкурсе на выбор нового маскота-талисмана команды, который появится на новом стадионе "Самара-Арена" в 2018 году. Кто это будет – авиатор, космонавт или кто-то другой – решать именно вам.
Свои рисунки, заявки и предложения отправляйте на почту – press@ks-samara.com до 1 марта. В своих заявках обязательно указывайте имя персонажа, его описание и обоснование, почему именно этот талисман должен быть связан с "Крыльями". В марте на официальных ресурсах клуба будет проведено голосование и подведение итогов конкурса.
Авторы трех лучших работ получат ценные призы от "Крыльев Советов". Новый талисман клуба будет представлен на домашнем матче "Крыльев" на новом стадионе.
Отдельно стоит отметить, что полюбившийся многим маскот Крыс Лютик продолжит работу на детских мероприятиях, которые будут проходить в том числе на новом стадионе, сообщается на сайте ФК.
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