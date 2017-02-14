Я нашел ошибку
Главные новости: 
На заседании были рассмотрены вопросы организации деятельности антитеррористических комиссий регионов Центрального федерального округа.
Михаил Бабич принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета в Москве
В начале года Сбербанк запустил два сервиса для быстрого оформления ипотеки — «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик» и «Электронная регистрация».
Оформить ипотеку онлайн в Поволжье может любой желающий
Вместо кадастровой справки о кадастровой стоимости необходимо представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕРГН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Росреестр: Для оспаривания кадастровой стоимости теперь нужна выписка из ЕГРН
Сегодня за два часа работы мобильного пункта , экспресс-тест на ВИЧ прошли 27 человек.
В Самаре прямо во Дворце бракосочетаний молодые люди смогли пройти тест на ВИЧ
В настоящее время ребенок госпитализирован.
В Красноглинском районе Самары под колеса иномарки на переходе попала 14-летняя девочка
Шестаков
Илья Шестаков: «Нужен переход к более щадящему режиму рыболовства, запасы Волги снижаются».
Бакулина
Светлана Бакулина: «Родители нервничают из-за ЕГЭ, потому что не знают, что это такое. Мы должны максимально открыть для них эту процедуру».
Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов
Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов
сегодня  Вторник, 14 февраля, 15:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/02:
USD 58.06
-0.79
EUR 61.77
-0.91
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарцев приглашают стать участниками Эколыжни

14 февраля 2017 09:50
229
В субботу, 18 февраля, состоится лыжный экологический марафон. Старт – на набережной.

18 февраля СКС совместно с Самарским областным отделением Всероссийского общества охраны природы организуют оздоровительную экологическую лыжню по территории национального парка «Самарская Лука». Длительность – от 1 до 3 часов, в зависимости от подготовленности участников.

Мероприятие состоится при любой погоде 18 февраля, регистрация открывается в 10:30 у памятника Григорию Засекину (Полевой спуск). Есть возможность зарегистрироваться заранее, а также получить ответы на организационные вопросы по телефону +7-987-162-70-29 (Антон Пенкрат).

Трасса пройдёт через Волгу, а затем – по территории национального парка, сообщают «Самарские коммунальные системы».

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
12 февраля 2017  12:08
При этом, по всей вероятности, озвученная властями новая сумма - не окончательная.
Власти Петербурга озвучили общую стоимость "Зенит-Арены" - 43 миллиарда рублей
При этом, по всей вероятности, озвученная властями новая сумма - не окончательная.  ЧМ-2018
151
7 февраля 2017  12:46
В Самаре к участию в программе Городских волонтеров ЧМ-2018 присоединяются представители крупных организаций
В Самаре к участию в программе Городских волонтеров ЧМ-2018 присоединяются представители крупных организаций
Сегодня число заполненных заявок приближается уже к 4500. ЧМ-2018
199
4 февраля 2017  10:46
Максим Соколов
Максим Соколов: «Если выпадаем из графика, немедленно сигнализируйте. Я по таким объектам буду вмешиваться лично и моментально».
Министр транспорта РФ Максим Соколов прокомментировал подготовку к ЧМ-2018 в Самаре. ЧМ-2018
393
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
5940
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6421
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6404
Весь список
Спорт в регионе
14 февраля 2017  09:50
Самарцев приглашают стать участниками Эколыжни
Самарцев приглашают стать участниками Эколыжни
В субботу, 18 февраля, состоится лыжный экологический марафон. Старт – на набережной. Спорт в регионе
229
13 февраля 2017  17:49
"Крылья советов" и бренд "Самара" снова подарили городу открытый турнир по киккеру
 В минувшее воскресенье в клубе "Звезда" состоялся II-й открытый турнир по настольному футболу или киккеру, который организовал футбольный клуб "Крылья... Спорт в регионе
143
11 февраля 2017  11:25
«Лыжня России» объединит любителей спорта из более 70 регионов
«Лыжня России» объединит любителей спорта из более 70 регионов
В Самаре мероприятие пройдет в поселке Управленческий. Спорт в регионе
316
10 февраля 2017  18:54
Он показал лучший результат в прыжке в длину.
Спортсмен ЦСКА/Самара Евгений Тимофеев завоевал золото на юниорском первенстве России по легкой атлетике
Он показал лучший результат в прыжке в длину. Спорт в регионе
227
10 февраля 2017  15:47
В чемпионате были представлены 77 участников из 22 команд.
Рядовой ЦСКА/Самара взял серебро на Чемпионате России по стрельбе из лука
 В чемпионате были представлены 77 участников из 22 команд. Спорт в регионе
203
10 февраля 2017  10:18
В Самаре состоится первенство области по рукопашному бою
В Самаре состоится первенство области по рукопашному бою
В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов. Спорт в регионе
163
9 февраля 2017  16:52
Теперь у наших ребят есть все шансы представить Клуб ЦСКА и регион на Первенстве Европы по стрельбе, которое в конце февраля пройдет в Словении.
На Всероссийских соревнованиях по стрельбе спортсмены ЦСКА завоевали медали
Теперь у наших ребят есть все шансы представить Клуб ЦСКА и регион на Первенстве Европы по стрельбе, которое в конце февраля пройдет в Словении.  Спорт в регионе
169
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1105
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
691
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4931
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1918
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2493
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1587
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1289
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2427
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2260
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11422
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9370
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5760
Весь список

Мероприятия
В Самаре прямо во Дворце бракосочетаний молодые люди смогли пройти тест на ВИЧ
Самарцев приглашают стать участниками Эколыжни
Самарские школьники посетили музей гражданской обороны «Бункер И.В. Сталина»
Весь список
Популярное
за сегодня

Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов

506

Жительница Самары переехала собаку, вставшую перед её автомобилем

448

В детсаду Тольятти ловили кабана

294
за неделю

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

5496

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

3575

В Самаре Fiat Albea врезался в ограждение и перевернулся с моста

2215
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда