Самарцев приглашают стать участниками Эколыжни

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18 февраля СКС совместно с Самарским областным отделением Всероссийского общества охраны природы организуют оздоровительную экологическую лыжню по территории национального парка «Самарская Лука». Длительность – от 1 до 3 часов, в зависимости от подготовленности участников.Мероприятие состоится при любой погоде 18 февраля, регистрация открывается в 10:30 у памятника Григорию Засекину (Полевой спуск). Есть возможность зарегистрироваться заранее, а также получить ответы на организационные вопросы по телефону +7-987-162-70-29 (Антон Пенкрат).Трасса пройдёт через Волгу, а затем – по территории национального парка, сообщают «Самарские коммунальные системы».