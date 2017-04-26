Самарцев приглашают на шахматный турнир, где примут участие люди с инвалидностью

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27 апреля в 10-00 стартует ежегодное открытое личное первенство по шахматам на Кубок СГООИК «Десница» среди членов общественных организаций инвалидов и ветеранов г.о. Самара.В турнире примут участие люди с инвалидностью, люди пожилого возраста, члены ВОС, ВОГ, различных общественных организаций, включая, разумеется, и «Десницу».Соревнования будут проходить отдельно среди мужчин и среди женщин.Среди заявившихся на участие в турнире немало опытных мастеров, а потому с ними не легко соревноваться ребятам, которые редко выходят из дома. главное в таких турнирах - общение, возможность оценить уровень своих сил и знаний в шахматах.Мероприятие пройдет в помещении МБУ г.о. Самара «Дворец Ветеранов» (г. Самара, ул. Мориса Тореза 103 а, в парке Победа).