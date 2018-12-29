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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарцев приглашают на открытую тренировку команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС (Самара)

29 декабря 2018 15:25
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Впервые на площади Куйбышева!
Сегодня , 29 декабря, с 17.00 приглашаем на открытую тренировку команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС (Самара)!

Ведущие хоккеисты основного и молодежного состава!

Впервые на площади Куйбышева, передает пресс-служба администрации Самары.


Фото:    пресс-служба администрации Самары
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