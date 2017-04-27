Самарцев приглашают на открытие велосезона
27 апреля 2017 09:09
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29 апреля у велосипедистов Самарской области состоится самое массовое мероприятие – «Открытие летнего велосезона-2017»! Ежегодно Открытие собирает до двух тысяч увлечённых велосипедом людей. Участниками мероприятия по традиции становятся не только жители Самары, но и велосипедисты Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Кинеля, Сызрани, Похвистнево и других населённых пунктов региона. Цель массового мероприятия – поддержать интерес жителей областной столицы к здоровому образу жизни и к экологическому виду транспорта. Ведь велосипед – это один из символов года Экологии! А также еще раз напомнить автолюбителям, что велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения, заслуживающими внимания и уважения.
В этом году официальная часть Открытия впервые пройдёт в черте города, в зелёной зоне Воронежских озёр, расположенных на ул. Воронежской между Московским шоссе и ул. Стара-Загора.
Уже в 8.30 велосипедисты собираются на пл.Славы, что стартовать колонной в 9.30 (участникам желательно зарегистрироваться http://velosamara.ru/kolonna/ для всеобщего удобства построения и движения колонны) и проследовать по маршруту пл.Славы - Воронежские озёра. Подробный маршрут - http://velosamara.ru/navigator/ViewRoute.php?RouteID=844
С 11:00 до 13:30 на Воронежских озёрах пройдёт официальная часть мероприятия.
В 13:30 вновь будет построена велоколонна, для желающих и физически подготовленных, чтобы проследовать до традиционной поляны в сосновом лесу возле станции Курумоч. Подробный маршрут http://velosamara.ru/navigator/ViewRoute.php?RouteID=845 Примерно время прибытия – 16:00.
Преодолевших 30-километровый путь ждут кинотеатр под открытым небом, горячий чай и приятное общение с единомышленниками. Вернуться в Самару можно будет с ж/д станции Курумоч на электричке, которая отправляется уже в 18.32. А вот желающим остаться с ночевкой необходимо будет взять, как минимум палатку и спальник.
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