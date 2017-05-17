Самарский таможенник на Всемирных играх ветеранов спорта завоевал две золотые медали

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В конце апреля старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Павел Бубнов, чемпион Мира и Европы среди ветеранов, принял участие в IX Всемирных играх ветеранов спорта в Новозеландском городе Окленд. Всемирные игры - это аналог Олимпийских игр, они проводятся раз в 4 года. Соревнования проходили по 28 видам спорта, в них приняли участие более 25 тысяч спортсменов из 50 стран мира. Самому возрастному участнику соревнований спортсменке из Индии был 101 год. Перед проведением праздника спорта состоялось красочное открытие Всемирных игр, которое прошло на центральном стадионе Окленда, игры открыл премьер министр Новой Зеландии.Павел Бубнов обладатель полного комплекта наград предыдущих Игр, которые проводились в итальянском Турине. В категории 40-45 лет в финальном забеге на 100 м Павел проиграв старт, на самом финише вырвал победу, на одну сотую секунды опередив японского спортсмена.На следующий день состоялись соревнования по прыжкам в длину. После первой попытки Павел проигрывал чемпиону мира из Австралии два сантиметра. Вторая попытка все расставила по своим местам, Павел уверенно захватил лидерство и удержал его до заключительной шестой попытки.По словам Павла, немногочисленная команда российских спортсменов с честью выступила на Всемирных играх и собрала солидный комплект медалей. Несмотря на двадцатичасовой перелет и акклиматизацию, команда легкоатлетов Самарской области, состоявшая из четырех спортсменов, добавила в общую копилку сборной России 12 медалей, среди которых шесть высшей пробы, сообщает пресс-служба самарской таможни.