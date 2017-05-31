Самарский спортсмен завоевал медали чемпионата России по велоспорту среди лиц с ограничениями здоровья

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В Ижевске состоялся чемпионат России по велоспорту – шоссе среди лиц, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В нем принимали участие 50 спортсменов из 11 регионов страны. Самарец Сергей Батуков завоевал две серебряные медали.В индивидуальной гонке на 22 километра (класс спортсменов C-3) Сергей Батуков завершил дистанцию за 35 минут и 14 секунд. Золото досталось москвичу Алексею Обыденнову (33,4 минуты). В гонке на 60,5 километра самарский спортсмен также завоевал серебро, снова уступив Обыденнову. Причем оба гонщика показали время 1 час 37,13 минуты, и судьбу первого места решил фотофиниш.