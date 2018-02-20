Самарский спортсмен завоевал бронзу первенства России среди кадетов по современному пятиборью

112

Первый вид программы четырехборья, плавание, выиграл калининградец Михаил Дмитрюк. После фехтования на первое место вышел Никита Гудков из Подмосковья.В беге со стрельбой лучшим стал петербуржец Олег Куприянов, первенствовавший и по сумме четырехборья. Второе место в лазер-ране и в общем зачете занял Антон Гадецкий из Краснодарского края. Бронзовую медаль увез в Самару Андрей Смирнов, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.