Самарский спортсмен завоевал бронзу на первенстве России по фехтованию среди юниоров
23 января 2018 15:57
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В соревнованиях рапиристов за награды боролись 93 спортсмена. Антон Бородачев по ходу первенства одержал 10 побед, и потерпел поражение лишь в полуфинале. Самарский рапирист уступил Максиму Ловягину из Москвы со счетом 14:15.
В командном турнире рапиристов сборная Самарской области в составе Антона Бородачева, Ивана Малахова, Евгения Соловьева и Виктора Широкова заняла 4 место, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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