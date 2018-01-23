Самарский спортсмен завоевал бронзу на первенстве России по фехтованию среди юниоров

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В соревнованиях рапиристов за награды боролись 93 спортсмена. Антон Бородачев по ходу первенства одержал 10 побед, и потерпел поражение лишь в полуфинале. Самарский рапирист уступил Максиму Ловягину из Москвы со счетом 14:15.В командном турнире рапиристов сборная Самарской области в составе Антона Бородачева, Ивана Малахова, Евгения Соловьева и Виктора Широкова заняла 4 место, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.Фото: пресс-служба минспорта Самарской области