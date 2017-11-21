Самарский спортсмен выиграл этап Кубка мира по шпаге
21 ноября 2017 21:37
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Команда России (Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос) обыграла сборные Китая - 45:29, Венгрии - 43:40, Южной Кореи - 45:43. В финале были повержены итальянцы - 45:35, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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