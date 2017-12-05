Самарский спортсмен стал «серебряным» медалистом на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Ижевске
5 декабря 2017 17:02
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В неолимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из положения «лёжа», дистанция 50 метров» спортсмен ЦСКА/Самара, мастер спорта международного класса из Самарской области, призёр международных соревнований среди юниоров Евгений Ищенко выиграл «серебро».
Армеец стал вторым с результатом 249.4 очка в финале и 625.1 очка в квалификации. Победу одержал мастер спорта международного класса из Иркутской области Александр Соколов. На третью ступень пьедестала почёта поднялся заслуженный мастер спорта из Алтайского края Сергей Каменский.
Эти соревнования стали для Евгения Ищенко завершающими в карьере юниора. С начала 2018 года он будет представлять Самарский филиал ЦСКА и Самарскую область в основном составе сборной России, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
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