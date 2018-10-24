Самарский спортсмен - призер всероссийских соревнований по настольному теннису «Казанская ракетка»

106

В них принимали участие более 350 юных спортсменов двух возрастных групп: 2004-2006 годов рождения и 2007 года рождения и моложе.В турнире среди спортсменов 2007 года рождения и моложе самарский теннисист Георгий Макоян занял третье место, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО