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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский спортсмен - призер всероссийских соревнований по настольному теннису «Казанская ракетка»

24 октября 2018 17:43
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В них принимали участие более 350 юных спортсменов двух возрастных групп: 2004-2006 годов рождения и 2007 года рождения и моложе.
В Казани состоялись соревнования по настольному теннису «Казанская ракетка».

В них принимали участие более 350 юных спортсменов двух возрастных групп: 2004-2006 годов рождения и 2007 года рождения и моложе.

В турнире среди спортсменов 2007 года рождения и моложе самарский теннисист Георгий Макоян занял третье место, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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