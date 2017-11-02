Самарский шпажист завоевал серебро этапа Кубка мира

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В Берне (Германия) состоялся этап Кубка мира по шпаге. В соревнованиях принимали участие 28 фехтовальных команд. В составе сборной России серебряную медаль получил самарский спортсменРоссийская команда (Сергей Бида, Антон Глебко, Сергей Ходос, Павел Сухов) в рамках турнира обыграла соперников из Германии – 45:34, Чехии – 45:44, Италии – 35:31. В финале Павел Сухов с партнерами встречался со шпажистами из Южной Кореи.На протяжении всего поединка корейские спортсмены владели преимуществом. При счете 20:30 Павел Сухов сократил отставание до 5 очков, выиграв свой матч 15:10.В дальнейшем команде Южной Кореи удалось удержать победу – 39:45. Российская сборная стала серебряным призером этапа Кубка мира, сообщает пресс-служба облправительства.