Самарский шпажист - бронзовый призер чемпионата мира
26 июля 2018 16:51
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Комментарии
ЧМ-2018
25 июля 2018 11:32
Тот самый матч, когда сборная России обыграла Сборную Испании. ЧМ-2018
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23 июля 2018 14:07
На президентском совете по физкультуре и спорту, прошедшем в пятницу, 20 июля, в Калининграде, была представлена «Концепция наследия чемпионата мира по... ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
26 июля 2018 16:51
На чемпионате мира в Китае в командном турнире по шпаге сборная России, за которую выступал наш спортсмен, заняла 3 место. Спорт в регионе
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26 июля 2018 11:44
ПФК «Крылья Советов» начинает сотрудничество с PUMA FOOTBALL и представляет форму сезона 2018/2019. Спорт в регионе
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26 июля 2018 10:34
Заводящим будет обеспечен бесплатный проход на матчи "Крыльев Советов". Спорт в регионе
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25 июля 2018 22:34
Начало матча в 18:00. Спорт в регионе
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25 июля 2018 20:45
Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим. Спорт в регионе
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25 июля 2018 18:18
Яркие моменты игр, лица спортсменов и болельщиков, эмоции участников – на стадионе, в фанзоне, на улицах города - поймали в кадре самарские фотожурналисты... Спорт в регионе
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25 июля 2018 13:32
Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о подготовке самарской команды к сезону и предстоящей игре с ЦСКА. Спорт в регионе
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Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
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25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
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22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
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12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
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10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
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3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
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Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
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7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
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1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
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25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
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24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
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2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
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Мероприятия