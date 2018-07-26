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Самарский шпажист - бронзовый призер чемпионата мира! На чемпионате мира в Китае в командном турнире по шпаге сборная России, за которую выступал наш спортсмен, заняла 3 место. В споре за бронзу одержана победа над Францией (45:35), передает пресс-служба минспорта СО.