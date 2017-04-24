Самарский рапирист завоевал серебро первенства Европы

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В Минске (Белоруссия) проходит первенство Европы по фехтованию среди молодежи. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов не старше 23 лет из 32 стран. В турнире рапиристов серебро выиграл самарец Кирилл Бородачев.В соревнованиях рапиристов участвовало 56 спортсменов. Кирилл Бородачев (тренер - Элина Орлова) успешно преодолел групповой этап. Далее он обыграл соперников из Украины, Ирландии, Венгрии, Франции, Грузии. В финале соперником 17-ти летнего самарского рапириста стал 22-х летний чех Александр Шупенич, занимающий в рейтинге Международной федерации фехтования 17-ю позицию среди взрослых. Преимущество гораздо более опытного чеха было очевидным – 15:3. Бородачев получил серебряную медаль.