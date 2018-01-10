Самарский рапирист Антон Бородачев стал серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию
10 января 2018 14:57
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Бородачев уверенно дошел до финала, но в решающем поединке уступил итальянцу Томмазо Марини со счетом – 12:15, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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