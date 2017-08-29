Самарский пятиборец стал бронзовым призером чемпионата мира

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В личном первенстве российские пятиборцы не смогли попасть на пьедестал почета. Лучший результат показал самарец Илья Фролов, финишировавший 8-ым. В командном турнире Фролов, Кирилл Беляков (Нижегородская область) и Александр Лесун (Москва) стали бронзовыми призерами чемпионата.В эстафете Илья Фролов, выступая в паре с Данилом Калимуллиным из Москвы, остановился в шаге от медали – 4-ое место, сообщает пресс-служба облправительства.