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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский пятиборец стал бронзовым призером чемпионата мира

29 августа 2017 16:14
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В Каире (Египет) состоялся чемпионат мира по современному пятиборью.
В Каире (Египет) состоялся чемпионат мира по современному пятиборью. По его итогам бронзовую награду получил самарский спортсмен Илья Фролов.

В личном первенстве российские пятиборцы не смогли попасть на пьедестал почета. Лучший результат показал самарец Илья Фролов, финишировавший 8-ым. В командном турнире Фролов, Кирилл Беляков (Нижегородская область) и Александр Лесун (Москва) стали бронзовыми призерами чемпионата.

В эстафете Илья Фролов, выступая в паре с Данилом Калимуллиным из Москвы, остановился в шаге от медали – 4-ое место, сообщает пресс-служба облправительства. 
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