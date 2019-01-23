Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 23 января, 17:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -21 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/01:
USD 66.55
0.19
EUR 75.55
0
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский пятиборец - бронзовый призер первенства России

23 января 2019 15:53
145
В Санкт-Петербурге состоялось первенство России по современному пятиборью среди кадетов.
В Санкт-Петербурге состоялось первенство России по современному пятиборью среди кадетов.

Первое место занял челябинец Владимир Заболотских, ростовчанин Пётр Борщёв - второй, Андрей Смирнов из Самары стал третьим, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:    пресс-служба минспорта СО


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
402
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
303
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
596
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7820
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8339
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8068
Весь список
Спорт в регионе
23 января 2019  15:57
С 16 по 19 января проходило первенство Самарской области по боксу среди юношей 15-16 лет.
Боксеры школы "Ринг" получили 9 медалей первенства Самарской области
С 16 по 19 января проходило первенство Самарской области по боксу среди юношей 15-16 лет.  Спорт в регионе
170
23 января 2019  15:53
В Санкт-Петербурге состоялось первенство России по современному пятиборью среди кадетов.
Самарский пятиборец - бронзовый призер первенства России
В Санкт-Петербурге состоялось первенство России по современному пятиборью среди кадетов.   Спорт в регионе
144
23 января 2019  14:00
В связи с проведением лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет временно ограничено движения транспорта
В связи с проведением лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре ограничат движение транспорта
Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования. Спорт в регионе
144
23 января 2019  13:53
Самара присоединится к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России» Комиссия по допуску участников работает с 4 по 8 февраля.
Самара присоединится к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
Комиссия по допуску участников работает с 4 по 8 февраля. Спорт в регионе
118
23 января 2019  12:54
25 января самарские студенты покорят ГЛК «СОК»
25 января самарские студенты покорят ГЛК «СОК»
Гостей ждет спартакиада, викторина, конкурсы. Спорт в регионе
128
22 января 2019  21:54
Автор победного гола в ворота
Форвард "Крыльев Советов" Павел Яковлев: Нам важно было начать этот год с победы
Автор победного гола в ворота "Жилины"  поделился эмоциями от поединка и рассказал о том, как команда готовится к весенней части РПЛ.  Спорт в регионе
341
22 января 2019  19:57
В соревнованиях приняли участие ведущие борцы греко-римского стиля - более 250 спортсменов из 49 регионов России.
Рядовой спортроты ЦСКА/Самара Виталий Кабалоев – победитель чемпионата России по греко-римской борьбе
В соревнованиях приняли участие ведущие борцы греко-римского стиля - более 250 спортсменов из 49 регионов России.  Спорт в регионе
257
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
695
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
879
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1099
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
953
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1288
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
895
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1674
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1468
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1813
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2176
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2401
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3634
Весь список

Мероприятия
День студента в Самаре отметят на горнолыжном спуске «СОК»
В Самаре подведут итоги регионального этапа фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Талантливые студенты Самарской области получат награды
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные