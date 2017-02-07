Самарский лыжник стал трехкратным призером Всемирной зимней Универсиады
7 февраля 2017 12:53
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Лыжник Самарской области Валерий Гонтарь завоевал третьею медаль XXVIII зимней Всемирной Универсиады. В составе сборной России он выиграл золотую медаль в эстафете 4 по 7,5 километров.
Самарский спортсмен смог не только вырваться вперед, но и заработал своей команде 7,9 секунды преимущества (итоговое время Гонтаря - 16:55.4 секунды). Сменивший его Кирилл Вичужанин потерял одну позицию, но на заключительном этапе гонки Дмитрий Ростовцев привел сборную России к первому месту, опередив ближайшего соперника всего на 1,8 секунды. Сборная Казахстана – вторая, бронза у чехов.
Таким образом, Валерий Гонтарь завоевал третью медаль зимней Универсиады. Ранее он выиграл индивидуальную гонку на 10 километров и получил серебро в гонке преследования на 10 километров.
На 8 февраля запланировано участие Валерия Гонтаря в заключительной гонке Универсиады - на 30 километров (массовый старт), сообщает пресс-служба облправительства.
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