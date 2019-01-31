Самарский филиал ЦСКА принимает чемпионат ЦВО по армейскому рукопашному бою

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В спортивном комплексе «Черноречье» (пос. Рощинский) самарского филиала ЦСКА стартовал чемпионат ЦВО по армейскому рукопашному бою при непосредственном участии специалистов и тренеров филиала ЦСКА г. Самара. Соревнования обслуживает бригадавысококвалифицированных судей (в составе 18 человек), прибывших из различных регионов страны.В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены военных частей, соединений и военных ВУЗов Центрального военного округа. В рукопашных поединках померяются силой более 150 военнослужащих в составе 22 команд. В их числе 6 мастеров спорта, 41 КМС – 51спортсмен 1 разряда, 14 - 2 разряда, 39 - 3 разряда.По результатам соревнований будет сформирована сборная Центрального военного округа на Чемпионат Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою, передает пресс-служба ЦСК ВВС, Самара.Фото: пресс-служба ЦСК ВВС, Самара