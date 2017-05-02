Самарский филиал ЦСКА поздравил Центральный спортивный клуб армии с Днем рождения
2 мая 2017 09:29
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Масштабный праздник по случаю 94 годовщины со дня основания Центрального спортивного клуба армии прошел на стадионе универсального спортивного комплекса ЦСКА/Самара. В нем приняли участие более 1,5 тысяч человек, включая более 300 воспитанников ЦСКА, юнармейцев, а также учащихся спортивных школ и лицеистов.
Открывая праздничную программу, начальник самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов подчеркнул, что ЦСКА всегда был визитной карточкой российского спорта и выполнял важнейшую задачу подготовки спортивного резерва страны. Он также отметил, что на сегодняшний день ЦСКА продолжает оставаться единственным спортивным сообществом, которое на бесплатной основе воспитывает юных спортсменов на базе спортивных школ, проводит военно-патриотические, социально-значимые мероприятия.
Кроме традиционных танцевальных номеров участники праздника задумали поздравить ЦСКА в формате красочного флэшмоба и смогли отлично реализовать эту идею. Группы юных спортсменов в экипировке Клуба и с воздушными шарами в руках синхронно построились в виде букв ЦСКА. Гигантские логотип, как в шутку предположили армейцы, наверное, было видно даже из космоса. Воздушная съемка отчасти подтвердила эту теорию. В финале флэшмоба под гимн армейского Клуба шары устремились в небо, как и спортсмены ЦСКА - к своим новым победам.
Руководством ЦСКА/Самара и самарского спортивного лицея также были награждены победители соревнований по шахматам, настольному теннису, стрельбе, аэробике, туристкому многоборью, футболу и в соревнованиях «Юный роллер», прошедших в рамках спортивной недели «Олимпионика».
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