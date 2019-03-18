Самарский дзюдоист Арман Адамян выиграл международный турнир

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На пути к медали победитель Первенства Европы до 23 лет Адамян победил чемпиона мира-2016, бронзового медалиста Олимпиады-2012 японца Рюносуке Хагу, обладателя «серебра» Гран-при в Канкуне-2019 австрийца Боэлера, серебряного призера прошлогоднего «Большого шлема» в Осаке канадца Шади Тофика Эль Нахаса и – в полуфинале – обладателя четырех золотых медалей на турнирах «Мировой серии», израильтянина Петра Пальчика.В финале соперником Армана стал чемпион Европы, пятикратный медалист чемпионатов мира Кирилл Денисов. Завоевавший золотую медаль Адамян сумел победить не только Денисова, но и обстоятельства. По ходу встречи судья отменил Арману второе «ваза-ари», кроме того, в одном из эпизодов он потерял контактную линзу и вынужден был снять вторую. Тем не менее, несмотря на активные попытки Денисова переломить ход поединка, Адамян сумел удержать преимущество до гонга.«Сложней всего было бороться с японцем, которому я в свое время уже проигрывал — настраивался на реванш. Победа над таким соперником на старте дала мне позитивный настрой, хотя остальные поединки, включая финал, были не менее сложными. По поводу отмененного «ваза-ари» мне кажется, что судья ошибся, но все к лучшему. Для меня это важная победа, счастлив, что выиграл; разделю радость с членами семьи, которые прилетели поболеть за меня», - прокомментировал Арман Адамян.Соперник по финалу высоко оценил Армана. «Если он в 22 годa выигрывает «Большой шлем», то перспективы у него хорошие. Я в финале попался на контрприем, которым он владеет в совершенстве, и изменить ход схватки не смог», - сказал Кирилл Денисов.Еще одну медаль на Гран шлеме мог бы завоевать Ислам Яшуев в весовой категории 60 кг, но увы. Чемпион Европы в предварительном турнире победил чемпиона мира и Европы среди юношей 2017 года турка Аккуса, бронзового призера Чемпионата Азии-2015 Бестаева (Киргизия) и двукратного победителя тбилисского «Гран-при» Чхвимиани, но в полуфинале с бронзовым призером юниорского «мира» Лхагважамцом, представляющим Монголию, провел запрещенный прием и был дисквалифицирован, потеряв шанс бороться за место на третьей ступени пьедестала, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО