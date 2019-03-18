Самарский дзюдоист Арман Адамян выиграл международный турнир
18 марта 2019 14:52
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На пути к медали победитель Первенства Европы до 23 лет Адамян победил чемпиона мира-2016, бронзового медалиста Олимпиады-2012 японца Рюносуке Хагу, обладателя «серебра» Гран-при в Канкуне-2019 австрийца Боэлера, серебряного призера прошлогоднего «Большого шлема» в Осаке канадца Шади Тофика Эль Нахаса и – в полуфинале – обладателя четырех золотых медалей на турнирах «Мировой серии», израильтянина Петра Пальчика.
В финале соперником Армана стал чемпион Европы, пятикратный медалист чемпионатов мира Кирилл Денисов. Завоевавший золотую медаль Адамян сумел победить не только Денисова, но и обстоятельства. По ходу встречи судья отменил Арману второе «ваза-ари», кроме того, в одном из эпизодов он потерял контактную линзу и вынужден был снять вторую. Тем не менее, несмотря на активные попытки Денисова переломить ход поединка, Адамян сумел удержать преимущество до гонга.
«Сложней всего было бороться с японцем, которому я в свое время уже проигрывал — настраивался на реванш. Победа над таким соперником на старте дала мне позитивный настрой, хотя остальные поединки, включая финал, были не менее сложными. По поводу отмененного «ваза-ари» мне кажется, что судья ошибся, но все к лучшему. Для меня это важная победа, счастлив, что выиграл; разделю радость с членами семьи, которые прилетели поболеть за меня», - прокомментировал Арман Адамян.
Соперник по финалу высоко оценил Армана. «Если он в 22 годa выигрывает «Большой шлем», то перспективы у него хорошие. Я в финале попался на контрприем, которым он владеет в совершенстве, и изменить ход схватки не смог», - сказал Кирилл Денисов.
Еще одну медаль на Гран шлеме мог бы завоевать Ислам Яшуев в весовой категории 60 кг, но увы. Чемпион Европы в предварительном турнире победил чемпиона мира и Европы среди юношей 2017 года турка Аккуса, бронзового призера Чемпионата Азии-2015 Бестаева (Киргизия) и двукратного победителя тбилисского «Гран-при» Чхвимиани, но в полуфинале с бронзовым призером юниорского «мира» Лхагважамцом, представляющим Монголию, провел запрещенный прием и был дисквалифицирован, потеряв шанс бороться за место на третьей ступени пьедестала, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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