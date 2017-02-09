Самарский баскетбольный «Политех» одолел омского «Нефтяника»

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Жаркий тур с омским «Нефтяником» завершился – команды обменялись победами.7-8 февраля «Политех» продолжил Регулярный Чемпионат женской Суперлиги домашними играми с БК «Нефтяник-Авангард». Стоит отметить, что «Нефтяник» является прямым конкурентом «СамГТУ» в борьбе за призовые места в плей-офф.Как и предполагалось, обе встречи были жаркими – на площадке кипели страсти, ни одна из команд не собиралась сдаваться. «Нефтяник» уже в первой четверти был впереди – 9:13, и в большой перерыв команда ушла с преимуществом в 6 очков ( счет по итогам первой половины 28:34). В третьем периоде «Политеху» удалось сравнять счет, и, на 3-ей минуте вырваться вперед на 1 очко. По итогам борьбы в финальной десятиминутке, «Политех» одержал победу со счетом 65:60. Максимальное количество очков удалось набрать капитану команды Ольге Овчаренко – 23.На данный момент «Политех» находится на 4-ом месте турнирной таблицы Регулярного Чемпионата. Следующие игры пройдут 11-12 февраля в спортивном комплексе СамГТУ, а соперником нашей команды станет БК «УГМК-Юниор» (г.Екатеринбург).