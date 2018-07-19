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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарских болельщиков приглашают в ДК "Заря" на встречу с сотрудниками футбольного клуба "Крылья Советов"

19 июля 2018 20:15
194
В программе мероприятия – обсуждение вопросов активной поддержки команды в новом сезоне.
Уважаемые болельщики! Приглашаем вас принять участие во встрече с сотрудниками по работе с болельщиками футбольного клуба "Крылья Советов".

В программе мероприятия – обсуждение вопросов активной поддержки команды в новом сезоне.

Встреча состоится в понедельник, 23 июля в клубе "Звезда" и начнется в 19:00, передает пресс-служба клуба. 
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